Inkscape SVG फॉर्मेट में लोगो, आइकन, इलस्ट्रेशन और तकनीकी डायग्राम बनाने के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से पूर्ण Inkscape डेस्कटॉप एप्लिकेशन चलाता है, जिससे यह किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से स्थानीय रूप से कुछ भी इंस्टॉल किए बिना सुलभ हो जाता है।

VPS पर Inkscape होस्ट करने से आपको एक स्थायी डिज़ाइन वर्कस्पेस मिलता है जो आपके सभी डिवाइस पर आपके साथ रहता है। आपके कस्टम एक्सटेंशन, पैलेट, टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट फ़ाइलें हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और यह वातावरण पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ HTTPS के पीछे सुरक्षित है — किसी VPN या डेस्कटॉप सिंक की आवश्यकता नहीं है।