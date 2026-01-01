1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Inkscape डिप्लॉय करें।
मुफ्त और ओपन-सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर जिसे क्लाउड-होस्टेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से ऐक्सेस किया जा सकता है।
Inkscape के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Inkscape के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Inkscape SVG फॉर्मेट में लोगो, आइकन, इलस्ट्रेशन और तकनीकी डायग्राम बनाने के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। यह टेम्पलेट KasmVNC के माध्यम से पूर्ण Inkscape डेस्कटॉप एप्लिकेशन चलाता है, जिससे यह किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से स्थानीय रूप से कुछ भी इंस्टॉल किए बिना सुलभ हो जाता है।
VPS पर Inkscape होस्ट करने से आपको एक स्थायी डिज़ाइन वर्कस्पेस मिलता है जो आपके सभी डिवाइस पर आपके साथ रहता है। आपके कस्टम एक्सटेंशन, पैलेट, टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट फ़ाइलें हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और यह वातावरण पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ HTTPS के पीछे सुरक्षित है — किसी VPN या डेस्कटॉप सिंक की आवश्यकता नहीं है।
Inkscape की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-एक्सेसिबल डेस्कटॉप
पूरा Inkscape एप्लिकेशन KasmVNC के माध्यम से आपके ब्राउज़र में चलता है, जिससे आप किसी भी डिवाइस से अपने डिज़ाइन वर्कस्पेस तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
SVG-नेटिव संपादन
इंकस्केप सीधे SVG ज्यामिति के साथ काम करता है, जिससे कलाकृति गुणवत्ता खोए बिना किसी भी रिज़ॉल्यूशन पर स्केल हो जाती है — वेब और प्रिंट के लिए आदर्श।
उन्नत नोड संपादन
सटीक बेज़ियर कर्व और नोड मैनिपुलेशन टूल आपको विस्तृत चित्रण और आइकन के काम के लिए पाथ्स पर पूरा नियंत्रण देते हैं।
एक्सटेंशन और स्क्रिप्टिंग
सैकड़ों अंतर्निहित और सामुदायिक एक्सटेंशन Inkscape के भीतर सीधे ऑटोमेशन, कस्टम इफ़ेक्ट्स और वर्कफ़्लो इंटीग्रेशन को सक्षम बनाते हैं।
स्थायी वर्कस्पेस
प्रोजेक्ट फ़ाइलें, फ़ॉन्ट, पैलेट और प्राथमिकताएँ एक नेम्ड डॉकर वॉल्यूम में सेशन के दौरान बनी रहती हैं, जो कंटेनर रीस्टार्ट और अपडेट के बाद भी सुरक्षित रहती हैं।
आपको Inkscape को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।