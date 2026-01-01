1-क्लिक में KeeWeb इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स, वेब-आधारित पासवर्ड मैनेजर जो KeePass डेटाबेस के साथ पूरी तरह से संगत है।
KeeWeb के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप KeeWeb के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
KeeWeb एक मुफ्त, ओपन-सोर्स पासवर्ड मैनेजर है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है और KeePass (.kdbx) फॉर्मेट के साथ पूरी तरह से संगत है। यह आपको अपने मौजूदा KeePass वॉल्ट को सीधे अपने ब्राउज़र से खोलने और प्रबंधित करने की सुविधा देता है बिना किसी प्लगइन या नेटिव क्लाइंट के — आपका वॉल्ट आपके अपने स्टोरेज पर आपके नियंत्रण में रहता है।
अपने VPS पर KeeWeb को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से अपने पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एप्लिकेशन को निजी और थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं से स्वतंत्र रखते हुए। वॉल्ट फाइलें कभी भी किसी सर्वर पर नहीं भेजी जाती हैं; उन्हें आपके ब्राउज़र में क्लाइंट-साइड पर खोला और डिक्रिप्ट किया जाता है।
KeeWeb की मुख्य विशेषताएं
KeePass संगतता
KeePass, KeePassXC, या किसी अन्य KeePass-संगत एप्लिकेशन द्वारा बनाई गई किसी भी .kdbx फ़ाइल को बिना रूपांतरण के खोलें और संपादित करें।
क्लाइंट-साइड सुरक्षा
सभी वॉल्ट डिक्रिप्शन आपके ब्राउज़र में होता है — आपका मास्टर पासवर्ड और वॉल्ट की सामग्री कभी भी आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाती या सर्वर तक नहीं पहुँचती।
कई स्टोरेज बैकएंड
स्थानीय फ़ाइलों, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, वनड्राइव, या किसी भी WebDAV-संगत रिमोट स्टोरेज से वॉल्ट लोड करें।
लगाना समर्थन
थीम्स, कस्टम फ़ील्ड्स, ओटीपी जनरेशन और अतिरिक्त इंटीग्रेशन के लिए सामुदायिक प्लगइन्स के साथ KeeWeb का विस्तार करें।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म पहुँच
अपने पासवर्ड किसी भी डिवाइस से एक आधुनिक ब्राउज़र के साथ एक्सेस करें — डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर किसी नेटिव इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
आपको KeeWeb को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।