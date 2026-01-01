KeeWeb एक मुफ्त, ओपन-सोर्स पासवर्ड मैनेजर है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है और KeePass (.kdbx) फॉर्मेट के साथ पूरी तरह से संगत है। यह आपको अपने मौजूदा KeePass वॉल्ट को सीधे अपने ब्राउज़र से खोलने और प्रबंधित करने की सुविधा देता है बिना किसी प्लगइन या नेटिव क्लाइंट के — आपका वॉल्ट आपके अपने स्टोरेज पर आपके नियंत्रण में रहता है।

अपने VPS पर KeeWeb को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से अपने पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एप्लिकेशन को निजी और थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं से स्वतंत्र रखते हुए। वॉल्ट फाइलें कभी भी किसी सर्वर पर नहीं भेजी जाती हैं; उन्हें आपके ब्राउज़र में क्लाइंट-साइड पर खोला और डिक्रिप्ट किया जाता है।