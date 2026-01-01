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सेल्फ-होस्टेड, पीयर-टू-पीयर वेब सर्च इंजन जो सेंट्रल सर्वर या ट्रैकिंग के बिना वेब को इंडेक्स और सर्च करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप YaCy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
YaCy एक पूरी तरह से वितरित, पीयर-टू-पीयर वेब सर्च इंजन है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है। Google या Bing के विपरीत, सर्च परिणामों को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है — प्रत्येक YaCy इंस्टेंस वेब को स्वतंत्र रूप से क्रॉल और इंडेक्स करता है, जबकि हजारों अन्य YaCy पीयर्स द्वारा बनाए गए एक साझा वैश्विक इंडेक्स से जुड़ता है। सर्च क्वेरीज़ को पीयर्स के साथ साझा करने से पहले हैश किया जाता है, जिससे सर्च डिज़ाइन के अनुसार निजी रहती हैं।
YaCy को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी सर्च अप्लायंस देता है जिसमें कोई ट्रैकिंग नहीं होती, रैंकिंग पर विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं होता और कोई क्वेरी लॉग तीसरे पक्ष को नहीं भेजे जाते। यह एक इंट्रानेट सर्च इंजन के रूप में भी काम करता है, जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के लोकल नेटवर्क पर HTTP, FTP और SMB रिसोर्सेज को इंडेक्स करता है।
YaCy की मुख्य विशेषताएं
पीयर-टू-पीयर सूचकांक
प्रत्येक YaCy नोड एक वैश्विक वितरित इंडेक्स में शामिल होता है, क्रॉल किए गए पेजों को पीयर्स के साथ साझा करता है और बदले में परिणाम प्राप्त करता है — किसी केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।
बिल्ट-इन वेब क्रॉलर
कॉन्फ़िगरेबल क्रॉल शेड्यूल और डेप्थ कंट्रोल, डोमेन को लगातार इंडेक्स करने और आपके स्थानीय खोज परिणामों को ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करते हैं।
गोपनीयता पर केंद्रित सर्च
खोज क्वेरीज़ को P2P नेटवर्क के साथ साझा करने से पहले हैश किया जाता है, जिससे कोई भी पीयर यह पहचान नहीं पाता कि आपने क्या खोजा है।
इंट्रानेट खोज मोड
किसी भी डेटा को सार्वजनिक इंटरनेट पर उजागर किए बिना, एक स्थानीय नेटवर्क पर आंतरिक HTTP, FTP, और SMB संसाधनों को अनुक्रमित करें और खोजें।
स्क्रिप्टेबल REST API
हर एडमिन फ़ंक्शन XML और JSON रेस्ट एंडपॉइंट्स के माध्यम से सुलभ है, जो ऑटोमेशन और कस्टम सर्च पोर्टल इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है।
आपको YaCy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।