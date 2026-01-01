YaCy एक पूरी तरह से वितरित, पीयर-टू-पीयर वेब सर्च इंजन है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलता है। Google या Bing के विपरीत, सर्च परिणामों को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है — प्रत्येक YaCy इंस्टेंस वेब को स्वतंत्र रूप से क्रॉल और इंडेक्स करता है, जबकि हजारों अन्य YaCy पीयर्स द्वारा बनाए गए एक साझा वैश्विक इंडेक्स से जुड़ता है। सर्च क्वेरीज़ को पीयर्स के साथ साझा करने से पहले हैश किया जाता है, जिससे सर्च डिज़ाइन के अनुसार निजी रहती हैं।

YaCy को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी सर्च अप्लायंस देता है जिसमें कोई ट्रैकिंग नहीं होती, रैंकिंग पर विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं होता और कोई क्वेरी लॉग तीसरे पक्ष को नहीं भेजे जाते। यह एक इंट्रानेट सर्च इंजन के रूप में भी काम करता है, जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के लोकल नेटवर्क पर HTTP, FTP और SMB रिसोर्सेज को इंडेक्स करता है।