PiGallery2 एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी है जो डिस्क पर छवियों की एक डायरेक्टरी लेती है और उसे एक तेज़, आधुनिक वेब गैलरी के रूप में प्रस्तुत करती है — कोई अपलोड पाइपलाइन नहीं, कोई मालिकाना डेटाबेस नहीं, कोई SaaS निर्भरता नहीं। आपके द्वारा पहले से उपयोग किया जाने वाला डायरेक्टरी लेआउट ही वह एल्बम संरचना बन जाता है जिसे विज़िटर ब्राउज़ करते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत फोटो अभिलेखागार, इवेंट गैलरी, पारिवारिक अवकाश एल्बम और हल्के पोर्टफोलियो के लिए समान रूप से अच्छी तरह से काम करता है।

अपने स्वयं के VPS पर PiGallery2 को सेल्फ-होस्ट करने से तस्वीरें और मेटाडेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय किसी सार्वजनिक फोटो सेवा के जो चेहरे की पहचान या प्रशिक्षण डेटा के लिए छवि सामग्री को माइन करती है। Node.js बैकएंड जानबूझकर हल्का है — इसे Raspberry Pi पर अच्छी तरह से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था — इसलिए एक छोटा VPS प्लान हजारों छवियों को आराम से होस्ट करता है, जबकि अभी भी तेज़ थंबनेल और रिच UI प्रदान करता है।