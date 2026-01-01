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तेज़, निर्देशिका-प्रथम सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी जो डिस्क पर छवियों के एक फ़ोल्डर को एक परिष्कृत वेब एल्बम में बदल देती है।
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आप PiGallery2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PiGallery2 एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी है जो डिस्क पर छवियों की एक डायरेक्टरी लेती है और उसे एक तेज़, आधुनिक वेब गैलरी के रूप में प्रस्तुत करती है — कोई अपलोड पाइपलाइन नहीं, कोई मालिकाना डेटाबेस नहीं, कोई SaaS निर्भरता नहीं। आपके द्वारा पहले से उपयोग किया जाने वाला डायरेक्टरी लेआउट ही वह एल्बम संरचना बन जाता है जिसे विज़िटर ब्राउज़ करते हैं, इसलिए यह व्यक्तिगत फोटो अभिलेखागार, इवेंट गैलरी, पारिवारिक अवकाश एल्बम और हल्के पोर्टफोलियो के लिए समान रूप से अच्छी तरह से काम करता है।
अपने स्वयं के VPS पर PiGallery2 को सेल्फ-होस्ट करने से तस्वीरें और मेटाडेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय किसी सार्वजनिक फोटो सेवा के जो चेहरे की पहचान या प्रशिक्षण डेटा के लिए छवि सामग्री को माइन करती है। Node.js बैकएंड जानबूझकर हल्का है — इसे Raspberry Pi पर अच्छी तरह से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था — इसलिए एक छोटा VPS प्लान हजारों छवियों को आराम से होस्ट करता है, जबकि अभी भी तेज़ थंबनेल और रिच UI प्रदान करता है।
PiGallery2 की मुख्य विशेषताएं
डायरेक्टरी-आधारित मॉडल
आपकी मौजूदा फ़ोल्डर संरचना एल्बम पदानुक्रम बन जाती है — SCP, rsync, या सिंक टूल के माध्यम से नई तस्वीरें डालें और वे गैलरी में अपने आप दिखाई देती हैं।
तेज़ थंबनेल
बैकग्राउंड इंडेक्सर कई आकारों में थंबनेल उत्पन्न करता है, जिन्हें डिस्क पर कैश किया जाता है ताकि विज़िटर को कोल्ड लोड पर भी स्मूथ स्क्रॉलिंग मिले।
EXIF और मैप व्यू
EXIF मेटाडेटा को पढ़कर, यह फोटो जानकारी पृष्ठों, जियोटैग किए गए मानचित्र दृश्यों और कैमरा, तारीख या टैग के आधार पर खोज को संचालित करता है।
खोजें और फ़िल्टरिंग
दिनांक सीमा, स्थान, चेहरे, टैग्स, रेटिंग्स या फ़ाइल नाम के अनुसार खोजें, बाहरी इंडेक्सर्स के बिना — सभी मेटाडेटा स्थानीय SQLite DB में रहता है।
साझाकरण और गोपनीयता
प्रत्येक एल्बम के लिए वैकल्पिक पासवर्ड और समाप्ति तिथियों के साथ साझा करने योग्य लिंक उत्पन्न करें, या एल्बमों को केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखें।
पठन-मात्र लाइब्रेरी
इमेज डायरेक्टरी रीड-ओनली माउंट की गई है ताकि सर्वर स्कैन या थंबनेल जनरेशन के दौरान गलती से ओरिजिनल फोटो को मॉडिफाई या डिलीट न कर सके।
आपको PiGallery2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।