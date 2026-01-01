Atomic Server पर 69% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Atomic Server डिप्लॉय करें।

सहयोगी ज्ञान आधारों और संरचित सामग्री के लिए ओपन-सोर्स रियलटाइम हेडलेस CMS और ग्राफ डेटाबेस।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Atomic Server डिप्लॉय करें।

Atomic Server के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Atomic Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Atomic Server एक ओपन-सोर्स हेडलेस CMS और ग्राफ़ डेटाबेस है जो Atomic Data पर निर्मित है, जो RDF का एक सख्त सबसेट है जो सामग्री के हर टुकड़े को एक टाइप्ड स्कीमा और एक स्थिर URL देता है। पारंपरिक CMSs के विपरीत जो अपारदर्शी ब्लब्स स्टोर करते हैं, Atomic Server संरचित, लिंक्ड डेटा स्टोर करता है जिसे क्लाइंट्स के बीच रियल टाइम में क्वेरी, वैलिडेट और सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है।

Atomic Server को अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से आपका नॉलेज ग्राफ़, डॉक्यूमेंट्स और टेबल्स आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी वेंडर लॉक-इन या प्रति-सीट शुल्क के। बिल्ट-इन वेबसॉकेट्स हर कनेक्टेड क्लाइंट को लाइव अपडेट्स स्ट्रीम करते हैं, इसे सहयोगी टूल्स, आंतरिक विकी और कस्टम ऐप्स के लिए एक मजबूत आधार बनाते हुए जिन्हें एक संरचित, रियल-टाइम बैकएंड की आवश्यकता होती है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Atomic Server की मुख्य विशेषताएं

रियलटाइम सिंक्रोनाइज़ेशन

बिल्ट-इन वेबसॉकेट्स हर कनेक्टेड क्लाइंट को तुरंत बदलाव भेजते हैं, ताकि सहयोगी संपादन और लाइव डैशबोर्ड बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर सकें।

टाइप्ड नॉलेज ग्राफ़

प्रत्येक संसाधन का एक स्कीमा और एक अद्वितीय URL होता है जो एटॉमिक डेटा पर आधारित है, जो आपकी सामग्री को वैलिडेशन, लिंकिंग, और क्वेरी करने की क्षमता प्रदान करता है जिसे फ्लैट डॉक्यूमेंट स्टोर मैच नहीं कर सकते।

शक्तिशाली टेबल एडिटर

संरचित रिकॉर्ड को स्प्रेडशीट जैसे UI में टाइप किए गए कॉलम, संदर्भों और सत्यापन के साथ संपादित करें — गैर-तकनीकी योगदानकर्ताओं के लिए एक परिचित इंटरफ़ेस।

पूर्ण-पाठ सर्च

एकीकृत पूर्ण-पाठ खोज हर संसाधन को स्वचालित रूप से इंडेक्स करता है, जिससे बड़े ज्ञान आधार एक अलग इंजन को कॉन्फ़िगर किए बिना तुरंत खोजने योग्य बन जाते हैं।

JS, React, Svelte SDKs

आधिकारिक क्लाइंट लाइब्रेरीज़ डेवलपर्स को कस्टम फ्रंट-एंड्स और ऐप्स बनाने की अनुमति देती हैं जो एक टाइप्ड API के माध्यम से लाइव परिवर्तनों को पढ़ते, लिखते और सब्सक्राइब करते हैं।

आपको Atomic Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud एक शक्तिशाली सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता प्लेटफॉर्म है।

डिप्लॉय करें
Apache JSPWiki

Apache JSPWiki

जावा-आधारित अपैची विकि इंजन वर्जनिंग, अटैचमेंट और एक्सेस कंट्रोल के साथ।

डिप्लॉय करें
bknd

bknd

डेटा, प्रमाणीकरण, मीडिया और एक एडमिन UI के साथ एक हल्का Firebase विकल्प।

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।