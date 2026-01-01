Atomic Server एक ओपन-सोर्स हेडलेस CMS और ग्राफ़ डेटाबेस है जो Atomic Data पर निर्मित है, जो RDF का एक सख्त सबसेट है जो सामग्री के हर टुकड़े को एक टाइप्ड स्कीमा और एक स्थिर URL देता है। पारंपरिक CMSs के विपरीत जो अपारदर्शी ब्लब्स स्टोर करते हैं, Atomic Server संरचित, लिंक्ड डेटा स्टोर करता है जिसे क्लाइंट्स के बीच रियल टाइम में क्वेरी, वैलिडेट और सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है।

Atomic Server को अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से आपका नॉलेज ग्राफ़, डॉक्यूमेंट्स और टेबल्स आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी वेंडर लॉक-इन या प्रति-सीट शुल्क के। बिल्ट-इन वेबसॉकेट्स हर कनेक्टेड क्लाइंट को लाइव अपडेट्स स्ट्रीम करते हैं, इसे सहयोगी टूल्स, आंतरिक विकी और कस्टम ऐप्स के लिए एक मजबूत आधार बनाते हुए जिन्हें एक संरचित, रियल-टाइम बैकएंड की आवश्यकता होती है।