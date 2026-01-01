1-क्लिक इंस्टॉलेशन में TiddlyWiki डिप्लॉय करें।
जानकारी को अपने तरीके से कैप्चर करने, व्यवस्थित करने और साझा करने के लिए एक ओपन-सोर्स गैर-रेखीय पर्सनल नोटबुक।
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आप TiddlyWiki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TiddlyWiki एक अनोखा ओपन-सोर्स विकी है जो हर चीज़ को टिडलर नामक व्यक्तिगत इकाइयों — नोट्स, कार्य, इमेज, कोड स्निपेट और जानकारी के किसी भी अन्य टुकड़े के रूप में संग्रहीत करता है। पदानुक्रमित नोट-टेकिंग टूल के विपरीत, टिडलर को स्वतंत्र रूप से लिंक, टैग और ट्रांसक्लूड किया जा सकता है, ताकि आपका ज्ञान आधार सामग्री को फ़ोल्डरों या श्रेणियों में डालने के लिए मजबूर किए बिना स्वाभाविक रूप से बढ़े।
VPS पर TiddlyWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपके नोट्स और व्यक्तिगत ज्ञान आधार को पूरी तरह से निजी और किसी भी ब्राउज़र से सुलभ रखता है। यह डिप्लॉयमेंट TiddlyWiki को सर्वर मोड में चलाता है, जो मल्टी-डिवाइस सिंक और एक नामित वॉल्यूम द्वारा समर्थित स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है — ताकि कंटेनर रीस्टार्ट के बीच आपके टिडलर कभी न खोएं।
TiddlyWiki की मुख्य विशेषताएं
अरेखीय नोट संरचना
टिड्लर्स एक-दूसरे को स्वतंत्र रूप से लिंक और एम्बेड करते हैं, ताकि आप कठोर फ़ोल्डरों या पदानुक्रमों में मजबूर हुए बिना एक नॉलेज ग्राफ़ बना सकें।
टैगिंग और फ़िल्टरिंग
किसी भी टिड्डलर को टैग करें और शक्तिशाली फ़िल्टर भाषा का उपयोग करके ऐसी गतिशील सूचियाँ, तालिकाएँ और दृश्य बनाएँ जो सामग्री जोड़ने पर स्वचालित रूप से अपडेट होते हैं।
विकिटेक्स्ट और मैक्रोज़
टिडलीविकि की मार्कअप भाषा ट्रांसक्लूज़न, मैक्रो और कस्टम विजेट्स का समर्थन करती है, जिससे आप अपने विकि में टेम्पलेट्स और पुनः प्रयोज्य घटक बना सकते हैं।
स्थायी सर्वर मोड
Node.js पर चल रहा यह डिप्लॉयमेंट हर बदलाव को तुरंत डिस्क में सेव करता है, ताकि आपके नोट्स टिकाऊ और ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से सुलभ हों।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
TiddlyWiki को प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें, जिनमें Markdown रेंडरिंग, कोड सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कानबन बोर्ड, डायग्राम और प्लगइन लाइब्रेरी से कई अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।
आपको TiddlyWiki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।