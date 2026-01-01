TiddlyWiki एक अनोखा ओपन-सोर्स विकी है जो हर चीज़ को टिडलर नामक व्यक्तिगत इकाइयों — नोट्स, कार्य, इमेज, कोड स्निपेट और जानकारी के किसी भी अन्य टुकड़े के रूप में संग्रहीत करता है। पदानुक्रमित नोट-टेकिंग टूल के विपरीत, टिडलर को स्वतंत्र रूप से लिंक, टैग और ट्रांसक्लूड किया जा सकता है, ताकि आपका ज्ञान आधार सामग्री को फ़ोल्डरों या श्रेणियों में डालने के लिए मजबूर किए बिना स्वाभाविक रूप से बढ़े।

VPS पर TiddlyWiki को सेल्फ-होस्ट करना आपके नोट्स और व्यक्तिगत ज्ञान आधार को पूरी तरह से निजी और किसी भी ब्राउज़र से सुलभ रखता है। यह डिप्लॉयमेंट TiddlyWiki को सर्वर मोड में चलाता है, जो मल्टी-डिवाइस सिंक और एक नामित वॉल्यूम द्वारा समर्थित स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है — ताकि कंटेनर रीस्टार्ट के बीच आपके टिडलर कभी न खोएं।