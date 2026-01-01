Convoy एक ओपन-सोर्स क्लाउड-नेटिव वेबहुक्स गेटवे है जिसे लाखों वेबहुक इवेंट्स को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रूप से इनजेस्ट करने, बनाए रखने, डीबग करने, डिलीवर करने और प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह उन इंजीनियरिंग टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ग्राहकों को इवेंट्स भेजते हैं या तीसरे पक्षों से इवेंट्स प्राप्त करते हैं, यह विश्वसनीय वेबहुक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परिचालन संबंधी समस्याओं को हल करता है — जैसे स्वचालित पुनः प्रयास, हस्ताक्षर सत्यापन, डेड-लेटर हैंडलिंग, और हर डिलीवरी का निरीक्षण करने के लिए एक पूर्ण एडमिन डैशबोर्ड।

Convoy को सेल्फ-होस्ट करने से इवेंट पेलोड, ग्राहक एंडपॉइंट और डिलीवरी लॉग आपके VPS के अंदर रहते हैं, जिसमें प्रति-इवेंट मूल्य निर्धारण नहीं होता और आपके ट्रैफिक में किसी तीसरे पक्ष की दृश्यता नहीं होती। PostgreSQL और Redis पहले से कॉन्फ़िगर किए हुए आते हैं ताकि गेटवे पहले डिप्लॉयमेंट से ही प्रोडक्शन वेबहुक वर्कलोड के लिए तैयार हो।