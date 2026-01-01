एक क्लिक इंस्टॉलेशन में कन्वॉय डिप्लॉय करें।
क्लाउड-नेटिव ओपन-सोर्स वेबहुक्स गेटवे, लाखों वेबहुक इवेंट्स को इनजेस्ट करने, परसिस्ट करने, डीबग करने और विश्वसनीय रूप से डिलीवर करने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Convoy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Convoy एक ओपन-सोर्स क्लाउड-नेटिव वेबहुक्स गेटवे है जिसे लाखों वेबहुक इवेंट्स को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रूप से इनजेस्ट करने, बनाए रखने, डीबग करने, डिलीवर करने और प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह उन इंजीनियरिंग टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ग्राहकों को इवेंट्स भेजते हैं या तीसरे पक्षों से इवेंट्स प्राप्त करते हैं, यह विश्वसनीय वेबहुक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परिचालन संबंधी समस्याओं को हल करता है — जैसे स्वचालित पुनः प्रयास, हस्ताक्षर सत्यापन, डेड-लेटर हैंडलिंग, और हर डिलीवरी का निरीक्षण करने के लिए एक पूर्ण एडमिन डैशबोर्ड।
Convoy को सेल्फ-होस्ट करने से इवेंट पेलोड, ग्राहक एंडपॉइंट और डिलीवरी लॉग आपके VPS के अंदर रहते हैं, जिसमें प्रति-इवेंट मूल्य निर्धारण नहीं होता और आपके ट्रैफिक में किसी तीसरे पक्ष की दृश्यता नहीं होती। PostgreSQL और Redis पहले से कॉन्फ़िगर किए हुए आते हैं ताकि गेटवे पहले डिप्लॉयमेंट से ही प्रोडक्शन वेबहुक वर्कलोड के लिए तैयार हो।
Convoy की मुख्य विशेषताएं
भरोसेमंद डिलीवरी
स्वचालित घातीय और रैखिक पुनः प्रयास रणनीतियाँ ग्राहक एंडपॉइंट्स पर क्षणिक विफलताओं को वेबहुक इवेंट्स खोने से रोकती हैं।
हस्ताक्षर सत्यापन
आउटगोइंग रिक्वेस्ट को HMAC से साइन करें और आने वाले वेबहुक को वेरिफाई करें ताकि भेजने वाला और पाने वाला, दोनों हर इवेंट पर भरोसा कर सकें।
एडमिन डैशबोर्ड
कस्टम डीबगिंग टूल्स लिखे बिना, एक बिल्ट-इन UI से हर वेबहुक डिलीवरी का निरीक्षण करें, फ़िल्टर करें और रीप्ले करें।
दो-तरफ़ा गेटवे
यह ग्राहकों के लिए एक आउटगोइंग पब्लिशर के रूप में और तीसरे पक्ष के वेबहुक को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए एक इनकमिंग गेटवे के रूप में कार्य करता है।
स्केलेबल वर्कर्स
अलग वेब और एजेंट प्रक्रियाएं आपको इवेंट की मात्रा बढ़ने पर इनजेशन और डिलीवरी थ्रूपुट को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने देती हैं।
सेल्फ-होस्टेड डेटा
वेबहुक पेलोड, एंडपॉइंट सीक्रेट्स और डिलीवरी हिस्ट्री आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिना किसी प्रति-इवेंट SaaS शुल्क के रहते हैं।
आपको Convoy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।