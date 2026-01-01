GoWA (गो WhatsApp वेब मल्टी-डिवाइस) एक ओपन-सोर्स REST API सर्वर है जो मल्टी-डिवाइस प्रोटोकॉल के माध्यम से WhatsApp से कनेक्ट होता है। यह WhatsApp सेशन को मैनेज करने के लिए एक क्लीन वेब UI और मैसेज भेजने, संपर्कों को मैनेज करने और वेबहुक को संभालने के लिए एक पूर्ण REST API प्रदान करता है — यह सब आपके अपने सर्वर से।

अपने VPS पर GoWA को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि आपका WhatsApp सेशन डेटा निजी रहता है, आपके API पर थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर से कोई रेट लिमिट नहीं होती है, और आप मैसेज रूटिंग और वेबहुक इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण बनाए रखते हैं।