एक क्लिक इंस्टॉलेशन में GoWA डिप्लॉय करें।
मल्टी-डिवाइस मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए Go का उपयोग करके बनाया गया हल्का WhatsApp REST API और वेब इंटरफ़ेस।
GoWA के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GoWA के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GoWA (गो WhatsApp वेब मल्टी-डिवाइस) एक ओपन-सोर्स REST API सर्वर है जो मल्टी-डिवाइस प्रोटोकॉल के माध्यम से WhatsApp से कनेक्ट होता है। यह WhatsApp सेशन को मैनेज करने के लिए एक क्लीन वेब UI और मैसेज भेजने, संपर्कों को मैनेज करने और वेबहुक को संभालने के लिए एक पूर्ण REST API प्रदान करता है — यह सब आपके अपने सर्वर से।
अपने VPS पर GoWA को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि आपका WhatsApp सेशन डेटा निजी रहता है, आपके API पर थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर से कोई रेट लिमिट नहीं होती है, और आप मैसेज रूटिंग और वेबहुक इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण बनाए रखते हैं।
GoWA की मुख्य विशेषताएं
REST API
पूर्ण HTTP API टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट और लोकेशन मैसेज को किसी भी भाषा या टूल से प्रोग्रामेटिक रूप से भेजने के लिए।
मल्टी-डिवाइस सपोर्ट
अलग-अलग फ़ोन कनेक्शन की आवश्यकता के बिना, कई WhatsApp अकाउंट्स को एक सिंगल सर्वर इंस्टेंस से कनेक्ट करें।
वेब इंटरफ़ेस
QR कोड स्कैनिंग, सेशन प्रबंधन और बिना कोड लिखे API कॉल का परीक्षण करने के लिए अंतर्निहित वेब UI।
वेबहुक एकीकरण
आने वाले संदेशों को चैटबॉट ऑटोमेशन, CRM इंटीग्रेशन या नोटिफिकेशन वर्कफ़्लो के लिए अपने एंडपॉइंट्स पर आगे भेजें।
बुनियादी ऑथेंटिकेशन
API और वेब UI को यूज़रनेम/पासवर्ड क्रेडेंशियल से सुरक्षित रखें ताकि अनधिकृत पहुँच को रोका जा सके।
आपको GoWA को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।