लेमी एक मुफ्त, ओपन-सोर्स फेडरेटेड लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच है — रेडिट की तरह, लेकिन हर सर्वर को उसके समुदाय द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, और सभी सर्वर एक्टिविटीपब प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं ताकि उपयोगकर्ता फेडिवर्से में समुदायों की सदस्यता ले सकें। रस्ट में निर्मित, कम संसाधन उपयोग और उच्च समवर्तीता के लिए, लेमी थ्रेडेड टिप्पणियाँ, वोट-आधारित रैंकिंग, कस्टम समुदाय मॉडरेशन, कई सॉर्ट एल्गोरिदम और एक पॉलिश वेब यूआई प्रदान करता है।

अपने वीपीएस पर लेमी को सेल्फ-होस्ट करने से समुदाय आयोजकों, हॉबी समूहों और विशिष्ट रुचियों को विज्ञापन-समर्थित राजस्व मॉडल, एल्गोरिथम फीड हेरफेर, या एक केंद्रीय मंच से डेटा संग्रह के बिना अपना स्वयं का मंच चलाने की सुविधा मिलती है। बंडल किए गए पोस्टग्रेएसक्यूएल और पिक्ट-आरएस इमेज होस्टिंग आपकी बुनियादी ढांचे के भीतर सब कुछ रखते हैं।