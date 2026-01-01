1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Lemmy डिप्लॉय करें।
एक संघबद्ध लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच जो समुदायों को ActivityPub Fediverse के माध्यम से आपस में जुड़े हुए स्वतंत्र फ़ोरम चलाने की अनुमति देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lemmy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
लेमी एक मुफ्त, ओपन-सोर्स फेडरेटेड लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच है — रेडिट की तरह, लेकिन हर सर्वर को उसके समुदाय द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, और सभी सर्वर एक्टिविटीपब प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं ताकि उपयोगकर्ता फेडिवर्से में समुदायों की सदस्यता ले सकें। रस्ट में निर्मित, कम संसाधन उपयोग और उच्च समवर्तीता के लिए, लेमी थ्रेडेड टिप्पणियाँ, वोट-आधारित रैंकिंग, कस्टम समुदाय मॉडरेशन, कई सॉर्ट एल्गोरिदम और एक पॉलिश वेब यूआई प्रदान करता है।
अपने वीपीएस पर लेमी को सेल्फ-होस्ट करने से समुदाय आयोजकों, हॉबी समूहों और विशिष्ट रुचियों को विज्ञापन-समर्थित राजस्व मॉडल, एल्गोरिथम फीड हेरफेर, या एक केंद्रीय मंच से डेटा संग्रह के बिना अपना स्वयं का मंच चलाने की सुविधा मिलती है। बंडल किए गए पोस्टग्रेएसक्यूएल और पिक्ट-आरएस इमेज होस्टिंग आपकी बुनियादी ढांचे के भीतर सब कुछ रखते हैं।
Lemmy की मुख्य विशेषताएं
संघीय समुदाय
किसी भी Lemmy इंस्टेंस के उपयोगकर्ता आपके सर्वर पर समुदायों की सदस्यता ले सकते हैं, और आपके उपयोगकर्ता Fediverse में कहीं भी समुदायों की सदस्यता ले सकते हैं।
थ्रेडेड टिप्पणियाँ और मतदान
परिचित Reddit-शैली की थ्रेडेड चर्चा, जिसमें अपवोट और डाउनवोट, कई सॉर्ट एल्गोरिदम (हॉट, टॉप, नया, विवादास्पद) और असीमित थ्रेडिंग गहराई शामिल है।
समुदाय-वार मॉडरेशन
प्रत्येक समुदाय के अपने मॉडरेटर होते हैं, जिनके पास विस्तृत अनुमतियाँ, कस्टम नियम और पारदर्शिता के लिए एक समर्पित मॉड लॉग होता है।
बिल्ट-इन इमेज होस्टिंग
बंडल्ड पिक्ट-आरएस सर्वर उपयोगकर्ताओं को किसी बाहरी CDN या तीसरे पक्ष की सेवाओं के बिना सीधे आपके इंस्टेंस पर छवियां और वीडियो अपलोड करने की अनुमति देता है।
एंटी-स्पैम विशेषताएँ
साइनअप पर कैप्चा, रेट लिमिटिंग, इंस्टेंस-व्यापी अनुमति-सूचियाँ और ब्लॉकलिस्ट, और कॉन्फ़िगर करने योग्य पंजीकरण एप्लिकेशन स्पैम और दुरुपयोग को प्रबंधनीय रखते हैं।
मोबाइल ऐप्स
कई iOS और Android ऐप्स किसी भी Lemmy इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, ताकि उपयोगकर्ता अपनी पसंद के किसी भी मोबाइल क्लाइंट से ब्राउज़ और पोस्ट कर सकें।
आपको Lemmy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।