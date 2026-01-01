OHDSI Atlas, OMOP कॉमन डेटा मॉडल में परिवर्तित रोगी-स्तर के स्वास्थ्य डेटा पर अवलोकन संबंधी शोध करने के लिए एक खुला सामुदायिक मानक है। शोधकर्ता इसका उपयोग रोगी कोहर्ट बनाने, मानकीकृत चिकित्सा शब्दावली का पता लगाने, जनसंख्या-स्तर के प्रभाव अनुमान अध्ययनों को डिज़ाइन करने और SQL लिखे बिना रोग के प्राकृतिक इतिहास का चित्रण करने के लिए करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर एटलस को सेल्फ-होस्ट करने से अध्ययन डिज़ाइन, कोहर्ट परिभाषाओं और परिणाम सेट पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जबकि यह यूनोमिया सिंथेटिक OMOP CDM के साथ प्री-लोडेड आता है ताकि आप तुरंत वर्कफ़्लो का पता लगा सकें। बंडल किया गया WebAPI बैक-एंड और PostgreSQL डेटाबेस एटलस की हर सुविधा को तुरंत काम करने योग्य बनाते हैं, बिना किसी अलग डेटा वेयरहाउस सेटअप की आवश्यकता के।