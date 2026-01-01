1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ओएचडीएसआई एटलस डिप्लॉय करें।
OMOP कॉमन डेटा मॉडल पर आधारित अवलोकन संबंधी स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए ओपन-सोर्स वेब प्लेटफॉर्म।
OHDSI Atlas के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OHDSI Atlas के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OHDSI Atlas, OMOP कॉमन डेटा मॉडल में परिवर्तित रोगी-स्तर के स्वास्थ्य डेटा पर अवलोकन संबंधी शोध करने के लिए एक खुला सामुदायिक मानक है। शोधकर्ता इसका उपयोग रोगी कोहर्ट बनाने, मानकीकृत चिकित्सा शब्दावली का पता लगाने, जनसंख्या-स्तर के प्रभाव अनुमान अध्ययनों को डिज़ाइन करने और SQL लिखे बिना रोग के प्राकृतिक इतिहास का चित्रण करने के लिए करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर एटलस को सेल्फ-होस्ट करने से अध्ययन डिज़ाइन, कोहर्ट परिभाषाओं और परिणाम सेट पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है, जबकि यह यूनोमिया सिंथेटिक OMOP CDM के साथ प्री-लोडेड आता है ताकि आप तुरंत वर्कफ़्लो का पता लगा सकें। बंडल किया गया WebAPI बैक-एंड और PostgreSQL डेटाबेस एटलस की हर सुविधा को तुरंत काम करने योग्य बनाते हैं, बिना किसी अलग डेटा वेयरहाउस सेटअप की आवश्यकता के।
OHDSI Atlas की मुख्य विशेषताएं
OMOP CDM एनालिटिक्स
OMOP कॉमन डेटा मॉडल V5 में परिवर्तित किसी भी डेटाबेस के विरुद्ध कोहोर्ट परिभाषाएँ, विशेषताएँ और जनसंख्या-स्तर के अध्ययन चलाएँ।
शब्दावली अन्वेषक
SNOMED, RxNorm, LOINC, और अन्य मानक चिकित्सा शब्दावलियों की खोज करें ताकि ऐसे अवधारणा सेट बनाए जा सकें जो डेटा स्रोतों में स्पष्ट रूप से अनुवादित हों।
कोहोर्ट बिल्डर
SQL लिखे बिना, समावेशन मानदंड, दवा के संपर्क और स्थिति की घटनाओं का उपयोग करके एक विज़ुअल बिल्डर के साथ रोगी आबादी को परिभाषित करें।
Eunomia डेमो डेटा
यह OHDSI Eunomia सिंथेटिक डेटासेट के साथ पहले से लोड होकर आता है, ताकि कोहोर्ट जनरेशन, कैरेक्टराइज़ेशन और अकिलीज़ रिपोर्ट्स तुरंत काम करें।
WebAPI बैकएंड
बंडल्ड Spring Boot WebAPI सर्विस R, Python, और अन्य एनालिटिक्स क्लाइंट्स से प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए पूर्ण OHDSI REST API को उपलब्ध कराती है।
मुक्त सामुदायिक मानक
शोधकर्ताओं के एक विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ता है जो शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारों के बीच एक अरब से अधिक रोगी रिकॉर्ड पर समान पद्धतियों का उपयोग करते हैं।
आपको OHDSI Atlas को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।