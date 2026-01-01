कैसडोर एक ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट (IAM) प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके ऐप्लिकेशंस के लिए एक केंद्रीकृत ऑथेंटिकेशन सर्वर के रूप में कार्य करता है। OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML और LDAP सपोर्ट के साथ निर्मित, यह किसी भी ऐप्लिकेशन को यूज़र लॉगिन को एक ही विश्वसनीय सेवा को डेलिगेट करने की सुविधा देता है — जिससे प्रति-ऐप्लिकेशन लॉगिन सिस्टम समाप्त हो जाते हैं और उपयोगकर्ताओं को आपके पूरे स्टैक में क्रेडेंशियल का एक सेट मिलता है।

कैसडोर को सेल्फ-होस्ट करने से आपके उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल और सेशन डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बिल्ट-इन मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन और कैसबिन के माध्यम से फाइन-ग्रेन्ड परमिशन इसे किसी भी आकार की टीमों के लिए एक पूर्ण आइडेंटिटी प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं।