1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Casdoor डिप्लॉय करें।
केंद्रीकृत सिंगल साइन-ऑन के लिए OAuth 2.0, OIDC और SAML के साथ ओपन-सोर्स पहचान और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म।
Casdoor के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Casdoor के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कैसडोर एक ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट (IAM) प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके ऐप्लिकेशंस के लिए एक केंद्रीकृत ऑथेंटिकेशन सर्वर के रूप में कार्य करता है। OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML और LDAP सपोर्ट के साथ निर्मित, यह किसी भी ऐप्लिकेशन को यूज़र लॉगिन को एक ही विश्वसनीय सेवा को डेलिगेट करने की सुविधा देता है — जिससे प्रति-ऐप्लिकेशन लॉगिन सिस्टम समाप्त हो जाते हैं और उपयोगकर्ताओं को आपके पूरे स्टैक में क्रेडेंशियल का एक सेट मिलता है।
कैसडोर को सेल्फ-होस्ट करने से आपके उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल और सेशन डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। बिल्ट-इन मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन और कैसबिन के माध्यम से फाइन-ग्रेन्ड परमिशन इसे किसी भी आकार की टीमों के लिए एक पूर्ण आइडेंटिटी प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं।
Casdoor की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक SSO प्रोटोकॉल
OAuth 2.0, OpenID Connect, और SAML समर्थन Casdoor को लगभग किसी भी एप्लिकेशन के लिए पहचान प्रदाता के रूप में सीधे कार्य करने में सक्षम बनाता है।
मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
सभी कनेक्टेड एप्लिकेशन पर प्रति-एप्लिकेशन MFA नीतियों के साथ TOTP, WebAuthn हार्डवेयर कुंजियाँ, SMS कोड, या Face ID लागू करें।
सोशल लॉगिन प्रदाता
GitHub, Google, Microsoft और दर्जनों अन्य प्रोवाइडर के लिए बिल्ट-इन कनेक्टर उपयोगकर्ताओं को मौजूदा अकाउंट से साइन इन करने देते हैं।
सूक्ष्म पहुँच नियंत्रण
Casbin-संचालित ACL, RBAC, और ABAC पॉलिसी ठीक से नियंत्रित करती हैं कि कौन से उपयोगकर्ता और भूमिकाएँ आपके पूरे स्टैक में किन संसाधनों को एक्सेस कर सकते हैं।
बहु-संगठन समर्थन
एक ही Casdoor इंस्टेंस से अलग-अलग उपयोगकर्ता पूल, एप्लिकेशन और नीतियों के साथ कई अलग-अलग संगठनों को प्रबंधित करें।
आपको Casdoor को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।