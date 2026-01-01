1-क्लिक इंस्टॉलेशन में eXeLearning को डिप्लॉय करें।
संवादात्मक SCORM और HTML5 शैक्षिक संसाधन बनाने के लिए ओपन-सोर्स लेखन उपकरण।
eXeLearning के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप eXeLearning के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
eXeLearning एक AGPL-लाइसेंस प्राप्त ऑथरिंग एनवायरनमेंट है जिसका उपयोग शिक्षकों और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनरों द्वारा बिना कोड लिखे इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। स्पेनिश शिक्षा मंत्रालय और क्षेत्रीय प्रशासनों के एक नेटवर्क द्वारा समर्थित, यह मानक-आधारित संसाधन बनाने पर केंद्रित है जो किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) में काम करते हैं।
अपने VPS पर eXeLearning को सेल्फ-होस्ट करने से कोर्स सामग्री, छात्र-उन्मुख एक्सपोर्ट और ऑथरिंग क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। टीमें वास्तविक समय में सहयोग कर सकती हैं, मूडल या किसी भी LMS पर एक्सपोर्ट प्रकाशित कर सकती हैं, और क्लाउड ऑथरिंग सेवाओं की लाइसेंसिंग सीमाओं और डेटा-रेजिडेंसी संबंधी चिंताओं से बच सकती हैं।
eXeLearning की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव iDevices
क्विज़, केस स्टडीज़, मल्टीमीडिया और चिंतनशील गतिविधियों के लिए ड्रॉप-इन कॉम्पोनेंट्स स्थिर सामग्री को संरचित इंटरैक्टिव पाठों में बदल देते हैं।
SCORM और HTML5 निर्यात
कोर्स को SCORM पैकेज, IMS कंटेंट, या स्टैंडअलोन HTML5 साइट्स के रूप में प्रकाशित करें ताकि वे किसी भी LMS या सामान्य वेब होस्टिंग पर चल सकें।
रियल-टाइम सहयोग
कई लेखक बिल्ट-इन Yjs वेबसॉकेट सिंक के माध्यम से एक ही प्रोजेक्ट को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जो आधुनिक डॉक्यूमेंट एडिटर्स के वर्कफ़्लो को दर्शाता है।
Moodle इंटीग्रेशन
तैयार किए गए कोर्स को सीधे Moodle में डिप्लॉय करने योग्य गतिविधियों के रूप में डालें, जिससे लेखन और प्रकाशन के बीच मैनुअल अपलोड करने का चरण समाप्त हो जाएगा।
बहुभाषी इंटरफ़ेस
अंग्रेजी, स्पेनिश, कैटलन, बास्क, गैलिशियन, वैलेंसियन और एस्पेरांतो के लिए मूल समर्थन इसे क्षेत्रीय और द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त बनाता है।
खुले और सुलभ मानक
उत्पन्न सामग्री वेब एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देशों और ओपन फॉर्मेट्स का पालन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधन आने वाले कई वर्षों तक उपयोग योग्य और पोर्टेबल बने रहें।
आपको eXeLearning को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।