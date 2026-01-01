eXeLearning एक AGPL-लाइसेंस प्राप्त ऑथरिंग एनवायरनमेंट है जिसका उपयोग शिक्षकों और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनरों द्वारा बिना कोड लिखे इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। स्पेनिश शिक्षा मंत्रालय और क्षेत्रीय प्रशासनों के एक नेटवर्क द्वारा समर्थित, यह मानक-आधारित संसाधन बनाने पर केंद्रित है जो किसी भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) में काम करते हैं।

अपने VPS पर eXeLearning को सेल्फ-होस्ट करने से कोर्स सामग्री, छात्र-उन्मुख एक्सपोर्ट और ऑथरिंग क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। टीमें वास्तविक समय में सहयोग कर सकती हैं, मूडल या किसी भी LMS पर एक्सपोर्ट प्रकाशित कर सकती हैं, और क्लाउड ऑथरिंग सेवाओं की लाइसेंसिंग सीमाओं और डेटा-रेजिडेंसी संबंधी चिंताओं से बच सकती हैं।