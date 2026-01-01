1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OmniTools डिप्लॉय करें।
80+ टूल्स के साथ सेल्फ-होस्टेड वेब यूटिलिटी सूट, इमेज एडिटिंग, पीडीएफ मैनिपुलेशन, वीडियो कन्वर्जन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
OmniTools के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OmniTools के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OmniTools 80 से अधिक ब्राउज़र-आधारित यूटिलिटीज़ को एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड ऐप्लिकेशन में समेकित करता है, जिससे कई बिखरी हुई ऑनलाइन कन्वर्ज़न साइट्स पर जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इमेज एडिटिंग, PDF मर्जिंग, वीडियो ट्रिमिंग, JSON फ़ॉर्मेटिंग, QR कोड जनरेशन और भी बहुत कुछ, ये सभी बिना किसी फ़ाइल साइज़ लिमिट या प्रीमियम पेवॉल के एक सुसंगत इंटरफ़ेस से उपलब्ध हैं।
क्योंकि सभी प्रोसेसिंग सीधे ब्राउज़र में होती है, इसलिए कोई भी फ़ाइल कभी भी सर्वर पर अपलोड नहीं की जाती है। OmniTools को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स आपके नेटवर्क पर रहते हैं, आपकी टीम को किसी भी डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकने वाला एक क्लीन ऐड-फ्री टूल मिलता है, और आप सार्वजनिक कन्वर्ज़न वेबसाइट्स के गोपनीयता जोखिमों को खत्म करते हैं।
OmniTools की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-साइड प्रोसेसिंग
सभी फ़ाइल ऑपरेशन ब्राउज़र में स्थानीय रूप से चलते हैं — सर्वर पर कुछ भी अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे संवेदनशील दस्तावेज़ निजी रहते हैं।
इमेज और PDF टूल्स
डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, छवियों का आकार बदलें, उन्हें कन्वर्ट और कंप्रेस करें; PDF को मर्ज करें, विभाजित करें और एनोटेट करें।
वीडियो और ऑडियो यूटिलिटीज़
वीडियो ट्रिम करें, ऑडियो ट्रैक निकालें और सीधे ब्राउज़र में GIF फॉर्मेट में बदलें।
डेवलपर डेटा टूल्स
JSON को फ़ॉर्मेट करें, CSV और JSON के बीच कनवर्ट करें, XML को वैलिडेट करें, और URL को एक ही जगह पर एन्कोड या डिकोड करें।
कोई विज्ञापन या पेवॉल नहीं।
सेल्फ-होस्टिंग एक स्वच्छ, विकर्षण-मुक्त इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें सभी 80+ टूल बिना किसी अतिरिक्त लागत के पूरी तरह से उपलब्ध होते हैं।
आपको OmniTools को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।