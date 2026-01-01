OCS Inventory NG को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट सर्वर जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को ट्रैक करता है और आपके पूरे फ्लीट में पैकेज डिप्लॉय करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OCS Inventory NG के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स एसेट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट समाधान है जिसे 2001 से परिष्कृत किया गया है। विंडोज, लिनक्स, macOS, एंड्रॉइड और IBM AIX एंडपॉइंट्स पर इंस्टॉल किए गए हल्के एजेंट एक केंद्रीय सर्वर को विस्तृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की रिपोर्ट करते हैं, जबकि SNMP स्कैन और IP डिस्कवरी प्रिंटर, स्विच, राउटर और अन्य एजेंटलेस डिवाइसों तक दृश्यता का विस्तार करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर OCS Inventory को सेल्फ-होस्ट करना हर डिवाइस फिंगरप्रिंट, लाइसेंस रिकॉर्ड और डिप्लॉय किए गए पैकेज को आपके नियंत्रण में रखता है। बंडल्ड वेब कंसोल, MySQL डेटाबेस और REST API वही कंपोनेंट्स हैं जिनका उपयोग 100,000 से अधिक डिवाइसों के IT एस्टेट्स का प्रबंधन करने वाले उद्यम करते हैं, बिना किसी प्रति-एसेट शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी SaaS निर्भरता के।
OCS Inventory NG की मुख्य विशेषताएं
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सूची
हल्के एजेंट Windows, Linux, macOS, Android और AIX एंडपॉइंट्स से विस्तृत CPU, मेमोरी, स्टोरेज, पेरिफेरल और इंस्टॉल किए गए सॉफ़्टवेयर का डेटा एकत्र करते हैं।
पैकेज डिप्लॉयमेंट
स्क्रिप्ट्स, इंस्टालर और कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को HTTPS पर एजेंट्स तक पहुंचाएं, जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोल 100,000+ डिवाइस के फ्लीट्स तक स्केल कर सकते हैं।
SNMP और नेटवर्क खोज
सबनेट स्कैन करें और SNMP डिवाइस से क्वेरी करके प्रिंटर, स्विच, राउटर और अन्य उपकरणों की इन्वेंट्री बनाएं जो एजेंट नहीं चला सकते।
लाइसेंस अनुपालन रिपोर्टें
अपनी संपत्ति में इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन को ट्रैक करें और लाइसेंस के उपयोग और नवीनीकरण को सत्यापित करने के लिए सॉफ्टवेयर मीटरिंग रिपोर्ट बनाएं।
REST API और इंटीग्रेशन्स
बिल्ट-इन REST API और GLPI सिंक्रोनाइज़ेशन प्लग-इन टिकटिंग सिस्टम, CMDBs और सुरक्षा उपकरणों में एसेट डेटा फीड करते हैं।
RBAC के साथ वेब कंसोल
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, LDAP और CAS प्रमाणीकरण, तथा ऑपरेटरों और ऑडिटरों के लिए कस्टमाइज़ेबल डैशबोर्ड के साथ ब्राउज़र-आधारित कंसोल।
आपको OCS Inventory NG को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।