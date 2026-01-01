OCS Inventory NG पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट सर्वर जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को ट्रैक करता है और आपके पूरे फ्लीट में पैकेज डिप्लॉय करता है।

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599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप OCS Inventory NG के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स एसेट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट समाधान है जिसे 2001 से परिष्कृत किया गया है। विंडोज, लिनक्स, macOS, एंड्रॉइड और IBM AIX एंडपॉइंट्स पर इंस्टॉल किए गए हल्के एजेंट एक केंद्रीय सर्वर को विस्तृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की रिपोर्ट करते हैं, जबकि SNMP स्कैन और IP डिस्कवरी प्रिंटर, स्विच, राउटर और अन्य एजेंटलेस डिवाइसों तक दृश्यता का विस्तार करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर OCS Inventory को सेल्फ-होस्ट करना हर डिवाइस फिंगरप्रिंट, लाइसेंस रिकॉर्ड और डिप्लॉय किए गए पैकेज को आपके नियंत्रण में रखता है। बंडल्ड वेब कंसोल, MySQL डेटाबेस और REST API वही कंपोनेंट्स हैं जिनका उपयोग 100,000 से अधिक डिवाइसों के IT एस्टेट्स का प्रबंधन करने वाले उद्यम करते हैं, बिना किसी प्रति-एसेट शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी SaaS निर्भरता के।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

OCS Inventory NG की मुख्य विशेषताएं

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सूची

हल्के एजेंट Windows, Linux, macOS, Android और AIX एंडपॉइंट्स से विस्तृत CPU, मेमोरी, स्टोरेज, पेरिफेरल और इंस्टॉल किए गए सॉफ़्टवेयर का डेटा एकत्र करते हैं।

पैकेज डिप्लॉयमेंट

स्क्रिप्ट्स, इंस्टालर और कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को HTTPS पर एजेंट्स तक पहुंचाएं, जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोल 100,000+ डिवाइस के फ्लीट्स तक स्केल कर सकते हैं।

SNMP और नेटवर्क खोज

सबनेट स्कैन करें और SNMP डिवाइस से क्वेरी करके प्रिंटर, स्विच, राउटर और अन्य उपकरणों की इन्वेंट्री बनाएं जो एजेंट नहीं चला सकते।

लाइसेंस अनुपालन रिपोर्टें

अपनी संपत्ति में इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन को ट्रैक करें और लाइसेंस के उपयोग और नवीनीकरण को सत्यापित करने के लिए सॉफ्टवेयर मीटरिंग रिपोर्ट बनाएं।

REST API और इंटीग्रेशन्स

बिल्ट-इन REST API और GLPI सिंक्रोनाइज़ेशन प्लग-इन टिकटिंग सिस्टम, CMDBs और सुरक्षा उपकरणों में एसेट डेटा फीड करते हैं।

RBAC के साथ वेब कंसोल

भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, LDAP और CAS प्रमाणीकरण, तथा ऑपरेटरों और ऑडिटरों के लिए कस्टमाइज़ेबल डैशबोर्ड के साथ ब्राउज़र-आधारित कंसोल।

आपको OCS Inventory NG को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Atlas CMMS

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ऑल-इन-वन मॉस्क्विटो MQTT ब्रोकर वेब UI, ACL एडिटर और लाइव मॉनिटरिंग के साथ

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40+ प्रोवाइडर के लिए स्व-होस्टेड डायनामिक डीएनएस अपडेटर, हेडलेस एजेंट के रूप में चलता है

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