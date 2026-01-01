OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स एसेट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट समाधान है जिसे 2001 से परिष्कृत किया गया है। विंडोज, लिनक्स, macOS, एंड्रॉइड और IBM AIX एंडपॉइंट्स पर इंस्टॉल किए गए हल्के एजेंट एक केंद्रीय सर्वर को विस्तृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की रिपोर्ट करते हैं, जबकि SNMP स्कैन और IP डिस्कवरी प्रिंटर, स्विच, राउटर और अन्य एजेंटलेस डिवाइसों तक दृश्यता का विस्तार करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर OCS Inventory को सेल्फ-होस्ट करना हर डिवाइस फिंगरप्रिंट, लाइसेंस रिकॉर्ड और डिप्लॉय किए गए पैकेज को आपके नियंत्रण में रखता है। बंडल्ड वेब कंसोल, MySQL डेटाबेस और REST API वही कंपोनेंट्स हैं जिनका उपयोग 100,000 से अधिक डिवाइसों के IT एस्टेट्स का प्रबंधन करने वाले उद्यम करते हैं, बिना किसी प्रति-एसेट शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी SaaS निर्भरता के।