मेमोस एक सेल्फ-होस्टेड नोट-टेकिंग ऐप है जो एक साधारण टाइमलाइन के इर्द-गिर्द बनाया गया है जो पारंपरिक नोट टूल्स की बाधाओं को दूर करता है — कोई टाइटल नहीं, कोई फोल्डर नहीं, बस टाइप करें और सेव करें। यह Markdown फ़ॉर्मेटिंग, हैशटैग संगठन, इमेज अटैचमेंट, पूर्ण-टेक्स्ट सर्च और मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है जो SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर से मिलता है।

अपने खुद के VPS पर मेमोस चलाने का मतलब है कि आपके नोट्स कभी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर नहीं जाते, सब्सक्रिप्शन फीस खत्म हो जाती है, और आपका पूरा कैप्चर किया गया नॉलेज बेस अनिश्चित काल तक एक्सेसिबल रहता है बिना किसी सर्विस शटडाउन के जोखिम के जो कमर्शियल नोट-टेकिंग प्लेटफॉर्म को प्रभावित करते हैं।