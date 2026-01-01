एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Memos डिप्लॉय करें।
हल्का-फुल्का, निजता-केंद्रित नोट लेने वाला ऐप, जो विचारों को तुरंत दर्ज करने के लिए एक सहज टाइमलाइन के साथ आता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Memos के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मेमोस एक सेल्फ-होस्टेड नोट-टेकिंग ऐप है जो एक साधारण टाइमलाइन के इर्द-गिर्द बनाया गया है जो पारंपरिक नोट टूल्स की बाधाओं को दूर करता है — कोई टाइटल नहीं, कोई फोल्डर नहीं, बस टाइप करें और सेव करें। यह Markdown फ़ॉर्मेटिंग, हैशटैग संगठन, इमेज अटैचमेंट, पूर्ण-टेक्स्ट सर्च और मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है जो SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर से मिलता है।
अपने खुद के VPS पर मेमोस चलाने का मतलब है कि आपके नोट्स कभी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर नहीं जाते, सब्सक्रिप्शन फीस खत्म हो जाती है, और आपका पूरा कैप्चर किया गया नॉलेज बेस अनिश्चित काल तक एक्सेसिबल रहता है बिना किसी सर्विस शटडाउन के जोखिम के जो कमर्शियल नोट-टेकिंग प्लेटफॉर्म को प्रभावित करते हैं।
Memos की मुख्य विशेषताएं
निर्बाध कैप्चर
किसी शीर्षक या फ़ोल्डर की आवश्यकता नहीं है — ऐप खोलें, अपना विचार टाइप करें, और अपने वर्कफ़्लो को बाधित किए बिना कुछ ही सेकंड में सहेजें।
Markdown सहायता
हेडर, कोड ब्लॉक, चेकलिस्ट और लिंक के साथ नोट्स को मानक मार्कडाउन सिंटैक्स का उपयोग करके फ़ॉर्मेट करें।
हैशटैग संगठन
जैसे ही आप नोट्स लिखते हैं, उन्हें हैशटैग के साथ टैग करें और किसी भी विषय या प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए टाइमलाइन को तुरंत फ़िल्टर करें।
पूर्ण-पाठ खोज
अपने पूरे इतिहास में किसी भी नोट को मिलीसेकंड में ढूंढें, बिना फ़ोल्डर पदानुक्रमों को नेविगेट किए।
पूरा गोपनीयता
आपके VPS पर सभी नोट्स रहते हैं — कोई विज्ञापन विश्लेषण नहीं, किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई क्लाउड सिंक नहीं, और कोई सदस्यता शुल्क नहीं।
आपको Memos को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।