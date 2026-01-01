Jotty को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कानबान बोर्ड और मार्कडाउन सपोर्ट के साथ हल्का, फ़ाइल-आधारित नोट लेने वाला और कार्य प्रबंधक — किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं।
Jotty के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jotty के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jotty एक मिनिमलिस्ट, सेल्फ-होस्टेड प्रोडक्टिविटी टूल है जो सब कुछ मार्कडाउन और JSON फाइलों में स्टोर करता है — किसी डेटाबेस को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यह TipTap WYSIWYG एडिटर को रिच नोट्स और चेकलिस्ट के लिए कानबान बोर्ड्स और बेसिक टाइम ट्रैकिंग के साथ जोड़ता है, जो अनावश्यक जटिलता के बिना दैनिक कार्य प्रबंधन को कवर करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Jotty चलाने का मतलब है कि आपके नोट्स और टास्क लिस्ट निजी रहते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन फीस से मुक्त हैं। एडमिन पैनल के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट परिवारों या छोटी टीमों को अलग-अलग नोट कलेक्शन के साथ एक इंस्टेंस शेयर करने और लिंक्स के माध्यम से वैकल्पिक सहयोगात्मक शेयरिंग की सुविधा देता है।
Jotty की मुख्य विशेषताएं
फाइल-आधारित स्टोरेज
नोट्स और टास्क मार्कडाउन और JSON फ़ाइलों के रूप में सहेजे जाते हैं — मालिकाना एक्सपोर्ट टूल्स के बिना बैकअप लेने, वर्ज़न-कंट्रोल करने या माइग्रेट करने में आसान।
रिच टेक्स्ट एडिटर
TipTap-पावर्ड WYSIWYG एडिटर Markdown, सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक और ड्रैग-एंड-ड्रॉप चेकलिस्ट को उत्पादक नोट लेने के लिए सपोर्ट करता है।
कानबन बोर्ड्स
कानबन-शैली के प्रोजेक्ट बोर्डों और अंतर्निहित टाइम ट्रैकिंग के साथ कार्यों के वर्कफ़्लो को दृश्यमान करें, बिना किसी भारी-भरकम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म को डिप्लॉय किए।
मल्टी-यूज़र ऐक्सेस
एडमिन पैनल कई उपयोगकर्ता खातों को सपोर्ट करता है, जिसमें अलग-अलग नोट संग्रह और चुनिंदा सहयोग के लिए साझा करने योग्य लिंक शामिल हैं।
आपको Jotty को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।