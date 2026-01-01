Jotty एक मिनिमलिस्ट, सेल्फ-होस्टेड प्रोडक्टिविटी टूल है जो सब कुछ मार्कडाउन और JSON फाइलों में स्टोर करता है — किसी डेटाबेस को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यह TipTap WYSIWYG एडिटर को रिच नोट्स और चेकलिस्ट के लिए कानबान बोर्ड्स और बेसिक टाइम ट्रैकिंग के साथ जोड़ता है, जो अनावश्यक जटिलता के बिना दैनिक कार्य प्रबंधन को कवर करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Jotty चलाने का मतलब है कि आपके नोट्स और टास्क लिस्ट निजी रहते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस किए जा सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन फीस से मुक्त हैं। एडमिन पैनल के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट परिवारों या छोटी टीमों को अलग-अलग नोट कलेक्शन के साथ एक इंस्टेंस शेयर करने और लिंक्स के माध्यम से वैकल्पिक सहयोगात्मक शेयरिंग की सुविधा देता है।