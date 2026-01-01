MongoDB एक प्रमुख ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो डेटा को कठोर रिलेशनल टेबल के बजाय फ्लेक्सिबल JSON-जैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है। संस्करण 4.4 ACID मल्टी-डॉक्यूमेंट ट्रांज़ैक्शन, एक शक्तिशाली एग्रीगेशन फ्रेमवर्क और शार्डिंग के माध्यम से हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी के साथ एक प्रोडक्शन के लिए तैयार प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका डायनामिक स्कीमा एप्लिकेशन डेटा स्ट्रक्चर को जटिल माइग्रेशन के बिना विकसित होने देता है, जिससे यह आधुनिक डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है।

अपने खुद के VPS पर MongoDB चलाने से आपको मैनेज्ड क्लाउड डेटाबेस सर्विसेज़ की तुलना में समर्पित I/O परफॉरमेंस, पूर्ण कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल और अनुमानित लागतें मिलती हैं। आप मेमोरी एलोकेशन को ट्यून कर सकते हैं, कस्टम बैकअप रणनीतियाँ लागू कर सकते हैं, और हर प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा के लिए उपलब्ध नेटिव ड्राइवर्स का उपयोग करके किसी भी एप्लिकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं।