जुपिटरलैब को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
अगली पीढ़ी का वेब-आधारित IDE, इंटरैक्टिव नोटबुक, टर्मिनल और कोड एडिटर के लिए एक एकीकृत डेटा साइंस वातावरण में।
JupyterLab के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप JupyterLab के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
JupyterLab, Jupyter Notebook का आधुनिक उत्तराधिकारी है, जो एक फ्लेक्सिबल, मल्टी-पैनल इंटरफेस प्रदान करता है जो इंटरैक्टिव नोटबुक्स, एक टर्मिनल, एक कोड एडिटर, एक फाइल ब्राउज़र और आउटपुट व्यूअर्स को एक ही ब्राउज़र-आधारित वर्कस्पेस में जोड़ता है। यह 40+ लैंग्वेज कर्नेल को सपोर्ट करता है और एक समृद्ध एक्सटेंशन इकोसिस्टम के माध्यम से Git, डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट होता है।
VPS पर JupyterLab होस्ट करना डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बिना किसी एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट, मेमोरी कैप और सेशन रीसेट के डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्स देता है। आपके इंस्टॉल्ड पैकेज, कॉन्फ़िगर किए गए एनवायरनमेंट और कैश्ड डेटासेट सेशन के बीच बने रहते हैं, जिससे क्लाउड नोटबुक सर्विसेज़ में आम रीइंस्टॉलेशन साइकिल खत्म हो जाती है।
JupyterLab की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत वर्कस्पेस
नोटबुक, टर्मिनल, टेक्स्ट एडिटर और फ़ाइल ब्राउज़र के साथ एक साथ एक व्यवस्थित करने योग्य मल्टी-पैनल इंटरफ़ेस में काम करें — टूल के बीच कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं।
बहु-भाषा कर्नेल
पायथन, आर, जूलिया, और 40+ अन्य भाषा कर्नेल चलाएँ, प्रत्येक कार्य के लिए सबसे अच्छे टूल का उपयोग करने के लिए एक ही सत्र के भीतर उनके बीच स्विच करते हुए।
अंतर्निहित टर्मिनल
pip या conda के साथ पैकेज इंस्टॉल करें, Git रिपॉजिटरी प्रबंधित करें, और एक अलग SSH क्लाइंट के बिना सीधे ब्राउज़र से सिस्टम कमांड चलाएं।
रीयल-टाइम सहयोग
सहकर्मियों के साथ नोटबुक सेशन साझा करें ताकि एक साथ संपादन किया जा सके, जिससे लाइव पेयर विश्लेषण और सहयोगात्मक मॉडल विकास संभव हो सके।
एक्सटेंशन इकोसिस्टम
JupyterLab को Git इंटीग्रेशन, डेटाबेस कनेक्टर, वेरिएबल इंस्पेक्टर और विज़ुअलाइज़ेशन टूल के साथ बढ़ाएँ, जो कम्युनिटी एक्सटेंशन की बढ़ती हुई लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
आपको JupyterLab को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।