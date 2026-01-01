JupyterLab, Jupyter Notebook का आधुनिक उत्तराधिकारी है, जो एक फ्लेक्सिबल, मल्टी-पैनल इंटरफेस प्रदान करता है जो इंटरैक्टिव नोटबुक्स, एक टर्मिनल, एक कोड एडिटर, एक फाइल ब्राउज़र और आउटपुट व्यूअर्स को एक ही ब्राउज़र-आधारित वर्कस्पेस में जोड़ता है। यह 40+ लैंग्वेज कर्नेल को सपोर्ट करता है और एक समृद्ध एक्सटेंशन इकोसिस्टम के माध्यम से Git, डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट होता है।

VPS पर JupyterLab होस्ट करना डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बिना किसी एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट, मेमोरी कैप और सेशन रीसेट के डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्स देता है। आपके इंस्टॉल्ड पैकेज, कॉन्फ़िगर किए गए एनवायरनमेंट और कैश्ड डेटासेट सेशन के बीच बने रहते हैं, जिससे क्लाउड नोटबुक सर्विसेज़ में आम रीइंस्टॉलेशन साइकिल खत्म हो जाती है।