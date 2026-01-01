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लॉग्स, मेट्रिक्स, ट्रेसेस और डैशबोर्ड्स के लिए एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म — Datadog और Splunk का एक किफायती सेल्फ-होस्टेड विकल्प।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenObserve के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenObserve (O2) एक क्लाउड-नेटिव ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे रस्ट में बनाया गया है जो लॉग मैनेजमेंट, मेट्रिक्स मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और रियल यूजर मॉनिटरिंग को एक ही हल्के डिप्लॉयमेंट में एकीकृत करता है। नेटिव S3 सपोर्ट के साथ Parquet कॉलमिनर स्टोरेज का उपयोग करके, यह Elasticsearch की तुलना में 140 गुना कम स्टोरेज लागत प्रदान करता है, जबकि तुलनीय या बेहतर क्वेरी परफॉर्मेंस भी देता है।
मल्टी-कंपोनेंट ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक के विपरीत, जिन्हें लॉग, मेट्रिक्स और ट्रेस के लिए अलग-अलग टूल की आवश्यकता होती है, OpenObserve एक एम्बेडेड डेटाबेस के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस टीमों को उनके टेलीमेट्री डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है — कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं, कोई डेटा एग्रेस शुल्क नहीं, और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स, एरर लॉग या यूजर सेशन डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं।
OpenObserve की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी
लॉग्स, मेट्रिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, और रियल यूजर मॉनिटरिंग सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर — अलग-अलग टूल को एक साथ जोड़ने या कई इंटीग्रेशन बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं।
पार्केट स्टोरेज
S3-नेटिव स्टोरेज के साथ कॉलमनार पारकेट फॉर्मेट इलास्टिकसर्च की तुलना में डेटा स्टोरेज लागत को 140 गुना तक कम करता है, जो पेटाबाइट-स्केल ऑब्जर्वेबिलिटी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।
ओपनटेलीमेट्री नेटिव
OpenTelemetry मानक के माध्यम से डेटा ग्रहण करता है, जिसके लिए लॉग, मेट्रिक्स या ट्रेस हेतु किसी विक्रेता-विशिष्ट एजेंटों या मालिकाना SDKs की आवश्यकता नहीं होती है।
SQL और PromQL क्वेरीज़
SQL के साथ क्वेरी लॉग्स और ट्रेसेज़, और PromQL के साथ मेट्रिक्स — परिचित भाषाएँ जो एक मालिकाना क्वेरी सिंटैक्स सीखने की आवश्यकता को समाप्त करती हैं।
बिल्ट-इन डैशबोर्ड्स
पहले से बने हुए डैशबोर्ड टेम्पलेट्स और एक विज़ुअल डैशबोर्ड बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लिकेशन परफॉरमेंस और त्रुटि दरों में तत्काल दृश्यता प्रदान करते हैं।
आपको OpenObserve को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।