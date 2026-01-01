OpenObserve (O2) एक क्लाउड-नेटिव ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे रस्ट में बनाया गया है जो लॉग मैनेजमेंट, मेट्रिक्स मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और रियल यूजर मॉनिटरिंग को एक ही हल्के डिप्लॉयमेंट में एकीकृत करता है। नेटिव S3 सपोर्ट के साथ Parquet कॉलमिनर स्टोरेज का उपयोग करके, यह Elasticsearch की तुलना में 140 गुना कम स्टोरेज लागत प्रदान करता है, जबकि तुलनीय या बेहतर क्वेरी परफॉर्मेंस भी देता है।

मल्टी-कंपोनेंट ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक के विपरीत, जिन्हें लॉग, मेट्रिक्स और ट्रेस के लिए अलग-अलग टूल की आवश्यकता होती है, OpenObserve एक एम्बेडेड डेटाबेस के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस टीमों को उनके टेलीमेट्री डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है — कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं, कोई डेटा एग्रेस शुल्क नहीं, और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स, एरर लॉग या यूजर सेशन डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं।