Bluesky Ozone, AT प्रोटोकॉल के लिए आधिकारिक मॉडरेशन और लेबलिंग सेवा है, जो Bluesky को शक्ति प्रदान करने वाला खुला नेटवर्क है। यह एक Next.js वेब UI को एक बैकएंड सेवा के साथ जोड़ता है जो मॉडरेटरों को रिपोर्टों को छांटने, सामग्री और खातों को हटाने या निलंबित करने, लेबल लगाने और WebSockets के माध्यम से उन लेबलों को नेटवर्क पर वापस प्रकाशित करने की अनुमति देता है।

अपना खुद का Ozone इंस्टेंस चलाने से आप एक स्टैकेबल लेबलर बन जाते हैं जिसकी Bluesky उपयोगकर्ता सदस्यता ले सकते हैं, जिससे समुदायों, प्रकाशकों और शोधकर्ताओं को यह तय करने का एक तरीका मिलता है कि वे और उनके सदस्य क्या देखते हैं, बिना किसी एक मॉडरेशन प्रदाता पर निर्भर हुए। सेल्फ-होस्टिंग रिपोर्ट, लेबल इतिहास और नीतिगत निर्णयों को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।