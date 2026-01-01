1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Bluesky Ozone डिप्लॉय करें।
ब्लूस्काई नेटवर्क और अन्य एटी प्रोटोकॉल एप्लिकेशन के लिए स्व-होस्टेड मॉडरेशन और लेबलिंग सेवा।
Bluesky Ozone के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bluesky Ozone के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bluesky Ozone, AT प्रोटोकॉल के लिए आधिकारिक मॉडरेशन और लेबलिंग सेवा है, जो Bluesky को शक्ति प्रदान करने वाला खुला नेटवर्क है। यह एक Next.js वेब UI को एक बैकएंड सेवा के साथ जोड़ता है जो मॉडरेटरों को रिपोर्टों को छांटने, सामग्री और खातों को हटाने या निलंबित करने, लेबल लगाने और WebSockets के माध्यम से उन लेबलों को नेटवर्क पर वापस प्रकाशित करने की अनुमति देता है।
अपना खुद का Ozone इंस्टेंस चलाने से आप एक स्टैकेबल लेबलर बन जाते हैं जिसकी Bluesky उपयोगकर्ता सदस्यता ले सकते हैं, जिससे समुदायों, प्रकाशकों और शोधकर्ताओं को यह तय करने का एक तरीका मिलता है कि वे और उनके सदस्य क्या देखते हैं, बिना किसी एक मॉडरेशन प्रदाता पर निर्भर हुए। सेल्फ-होस्टिंग रिपोर्ट, लेबल इतिहास और नीतिगत निर्णयों को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।
Bluesky Ozone की मुख्य विशेषताएं
स्टैकेबल लेबलिंग
ऐसे लेबल प्रकाशित करें जिन्हें Bluesky उपयोगकर्ता चुन सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क नीतियों के ऊपर अपनी मॉडरेशन व्यूज़ को लेयर करते हुए।
रिपोर्ट्स ट्राइएज
मॉडरेशन टीमों के लिए डिज़ाइन किए गए एक ही इंटरफ़ेस से आने वाली मॉडरेशन रिपोर्ट की समीक्षा करें, उन्हें आगे बढ़ाएँ और उन पर कार्रवाई करें।
हटाना और निलंबन
टेकडाउन लागू करें, खातों को निलंबित करें, और निर्णयों को वापस लें, जिसमें मॉडरेटर की पहचान से जुड़ा पूर्ण ऑडिट इतिहास हो।
ईमेल टेम्पलेट्स
सुसंगत संचार के लिए प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सीधे डैशबोर्ड से टेम्पलेटेड मॉडरेशन ईमेल भेजें।
कस्टम लेबल नियम
अपनी स्वयं की लेबल शब्दावली बनाएं और संशोधित करें जो विशिष्ट समुदायों, भाषाओं या सामग्री नीतियों के अनुकूल हो।
आपको Bluesky Ozone को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।