Bluesky Ozone पर 69% तक की छूट

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Bluesky Ozone के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bluesky Ozone, AT प्रोटोकॉल के लिए आधिकारिक मॉडरेशन और लेबलिंग सेवा है, जो Bluesky को शक्ति प्रदान करने वाला खुला नेटवर्क है। यह एक Next.js वेब UI को एक बैकएंड सेवा के साथ जोड़ता है जो मॉडरेटरों को रिपोर्टों को छांटने, सामग्री और खातों को हटाने या निलंबित करने, लेबल लगाने और WebSockets के माध्यम से उन लेबलों को नेटवर्क पर वापस प्रकाशित करने की अनुमति देता है।

अपना खुद का Ozone इंस्टेंस चलाने से आप एक स्टैकेबल लेबलर बन जाते हैं जिसकी Bluesky उपयोगकर्ता सदस्यता ले सकते हैं, जिससे समुदायों, प्रकाशकों और शोधकर्ताओं को यह तय करने का एक तरीका मिलता है कि वे और उनके सदस्य क्या देखते हैं, बिना किसी एक मॉडरेशन प्रदाता पर निर्भर हुए। सेल्फ-होस्टिंग रिपोर्ट, लेबल इतिहास और नीतिगत निर्णयों को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bluesky Ozone की मुख्य विशेषताएं

स्टैकेबल लेबलिंग

ऐसे लेबल प्रकाशित करें जिन्हें Bluesky उपयोगकर्ता चुन सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क नीतियों के ऊपर अपनी मॉडरेशन व्यूज़ को लेयर करते हुए।

रिपोर्ट्स ट्राइएज

मॉडरेशन टीमों के लिए डिज़ाइन किए गए एक ही इंटरफ़ेस से आने वाली मॉडरेशन रिपोर्ट की समीक्षा करें, उन्हें आगे बढ़ाएँ और उन पर कार्रवाई करें।

हटाना और निलंबन

टेकडाउन लागू करें, खातों को निलंबित करें, और निर्णयों को वापस लें, जिसमें मॉडरेटर की पहचान से जुड़ा पूर्ण ऑडिट इतिहास हो।

ईमेल टेम्पलेट्स

सुसंगत संचार के लिए प्रभावित उपयोगकर्ताओं को सीधे डैशबोर्ड से टेम्पलेटेड मॉडरेशन ईमेल भेजें।

कस्टम लेबल नियम

अपनी स्वयं की लेबल शब्दावली बनाएं और संशोधित करें जो विशिष्ट समुदायों, भाषाओं या सामग्री नीतियों के अनुकूल हो।

आपको Bluesky Ozone को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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Sylvain
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Martin K
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Apache Answer

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