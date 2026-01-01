PdfDing एक सेल्फ-होस्टेड PDF मैनेजर और व्यूअर है जो डिवाइसों में आपकी पढ़ने की स्थिति को याद रखता है, ताकि आप डेस्कटॉप पर पढ़ना शुरू कर सकें और अपनी जगह खोए बिना फ़ोन पर जारी रख सकें। फ़ाइलों को मल्टी-लेवल टैगिंग, स्टारिंग और आर्काइविंग के साथ वर्कस्पेस और कलेक्शन में व्यवस्थित किया जाता है। ब्राउज़र-आधारित व्यूअर आपको दस्तावेज़ों को एनोटेट करने, हाइलाइट करने, टेक्स्ट जोड़ने, ड्रॉ करने और साइन करने की सुविधा देता है — सभी एनोटेशन सर्वर-साइड पर संग्रहीत होते हैं और हर डिवाइस पर सिंक होते हैं।

अपने खुद के VPS पर PdfDing को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी दस्तावेज़ लाइब्रेरी निजी रहती है: कोई भी फ़ाइल क्लाउड सेवा पर अपलोड नहीं होती, कोई उपयोग एनालिटिक्स नहीं होता, और आपकी इंस्टेंस तक कौन पहुंच सकता है, इस पर पूरा नियंत्रण होता है। वैकल्पिक OIDC सिंगल साइन-ऑन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्रति-लिंक एक्सेस कंट्रोल इसे व्यक्तिगत और छोटी टीम दोनों के उपयोग के लिए व्यावहारिक बनाते हैं।