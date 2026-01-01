1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Syncthing डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स पीयर-टू-पीयर फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन जो आपके डेटा को सभी डिवाइसों पर निजी और एन्क्रिप्टेड रखता है।
Syncthing के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Syncthing के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Syncthing एक विकेन्द्रीकृत फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन टूल है जो बिना किसी केंद्रीय सर्वर के आपके डिवाइसों के बीच फ़ाइलों को लगातार सिंक करता है। सारा डेटा आपके डिवाइसों पर रहता है और TLS एन्क्रिप्शन तथा परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी के साथ स्थानांतरित होता है — कोई क्लाउड बिचौलिया नहीं, किसी खाते की आवश्यकता नहीं।
VPS पर Syncthing को सेल्फ-होस्ट करने से एक स्थायी सिंक नोड बनता है जो 24/7 ऑनलाइन रहता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी डिवाइस अपडेटेड रहें भले ही कुछ ऑफ़लाइन हों। फ़ोल्डर वर्जनिंग, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म क्लाइंट्स के समर्थन के साथ, Syncthing Dropbox और Google Drive का एक गोपनीयता-प्रथम विकल्प है।
Syncthing की मुख्य विशेषताएं
कोई केंद्रीय सर्वर नहीं
फ़ाइलें सीधे आपके डिवाइसों के बीच सिंक होती हैं, किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड स्टोरेज के बिना, जिससे आपका डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
सभी ट्रांसफ़र TLS का उपयोग करते हैं, जिसमें परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी फ़ाइलों को कोई और इंटरसेप्ट या पढ़ नहीं सकता।
लचीले फ़ोल्डर मोड
फ़ोल्डरों को केवल भेजने, केवल प्राप्त करने या द्विदिश के रूप में कॉन्फ़िगर करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि डिवाइसों के बीच डेटा कैसे प्रवाहित होता है।
फ़ाइल वर्जनिंग
आकस्मिक परिवर्तनों से उबरने के लिए, बदली गई या हटाई गई फ़ाइलों के ऐतिहासिक संस्करणों को कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण नीतियों के साथ बनाए रखें।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म क्लाइंट्स
Linux, Windows, macOS, और Android के लिए नेटिव क्लाइंट्स एक सिंगल स्थायी VPS नोड से हर डिवाइस को सिंक में रखते हैं।
आपको Syncthing को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।