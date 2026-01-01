Syncthing एक विकेन्द्रीकृत फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन टूल है जो बिना किसी केंद्रीय सर्वर के आपके डिवाइसों के बीच फ़ाइलों को लगातार सिंक करता है। सारा डेटा आपके डिवाइसों पर रहता है और TLS एन्क्रिप्शन तथा परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी के साथ स्थानांतरित होता है — कोई क्लाउड बिचौलिया नहीं, किसी खाते की आवश्यकता नहीं।

VPS पर Syncthing को सेल्फ-होस्ट करने से एक स्थायी सिंक नोड बनता है जो 24/7 ऑनलाइन रहता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी डिवाइस अपडेटेड रहें भले ही कुछ ऑफ़लाइन हों। फ़ोल्डर वर्जनिंग, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग और क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म क्लाइंट्स के समर्थन के साथ, Syncthing Dropbox और Google Drive का एक गोपनीयता-प्रथम विकल्प है।