एक क्लिक में NocoBase डिप्लॉय करें।
आंतरिक टूल्स और बिज़नेस ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक्स्टेंसिबल ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म, प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर के साथ।
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आप NocoBase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NocoBase एक स्केलेबिलिटी-फर्स्ट ओपन-सोर्स नो-कोड/लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो एक विज़ुअल इंटरफेस को प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर के साथ जोड़ता है ताकि नागरिक डेवलपर्स और इंजीनियर दोनों प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें। इसका डेटा मॉडलिंग इंजन, ड्रैग-एंड-ड्रॉप UI बिल्डर और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन टूल्स सरल CRUD ऐप्स से लेकर जटिल मल्टी-टेनेंट बिज़नेस ऐप्लिकेशंस तक सब कुछ कवर करते हैं।
अपने VPS पर NocoBase को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण को हटाता है, संवेदनशील बिज़नेस डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और डेवलपमेंट टीमों को बिना किसी वेंडर प्रतिबंध के कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल करने और आंतरिक सिस्टम के साथ एकीकृत करने की स्वतंत्रता देता है।
NocoBase की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल डेटा मॉडलिंग
टेबल्स, फ़ील्ड्स और जटिल संबंधों को एक विज़ुअल इंटरफ़ेस के माध्यम से परिभाषित करें, जिसमें अटैचमेंट, फ़ॉर्मूला और लुकअप सहित सभी सामान्य फ़ील्ड प्रकारों का समर्थन शामिल है।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप UI बिल्डर
ब्लॉक्स और कंपोनेंट्स को कैनवास पर व्यवस्थित करके रिस्पॉन्सिव एप्लिकेशन इंटरफेस डिज़ाइन करें, जिसमें स्टैंडर्ड लेआउट के लिए किसी फ्रंट-एंड कोड की आवश्यकता नहीं होती है।
प्लगइन-आधारित वास्तुकला
कोर एप्लिकेशन को संशोधित किए बिना, नए फ़ील्ड प्रकारों, कार्यवाहियों और इंटीग्रेशन के लिए समुदाय या कस्टम प्लगइन्स के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार करें।
कार्यप्रवाह ऑटोमेशन
बिना स्क्रैच से बैकएंड लॉजिक लिखे, डेटा परिवर्तनों पर क्रियाओं को ट्रिगर करते हुए, सशर्त व्यावसायिक प्रक्रियाएँ और अनुमोदन प्रवाह दृश्यात्मक रूप से बनाएँ।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
डेटा और UI तत्वों तक पहुँच को भूमिका स्तर पर नियंत्रित करें, जो एक ही इंस्टॉलेशन के भीतर मल्टी-टेनेंसी और विभाग-स्तर के अलगाव का समर्थन करता है।
स्वचालित निर्मित APIs
प्रत्येक डेटा मॉडल स्वचालित रूप से REST API एंडपॉइंट्स उपलब्ध कराता है, जिससे बाहरी सिस्टम और कस्टम फ्रंट-एंड्स के साथ बिना किसी अतिरिक्त डेवलपमेंट के एकीकरण संभव हो पाता है।
आपको NocoBase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।