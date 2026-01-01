NocoBase एक स्केलेबिलिटी-फर्स्ट ओपन-सोर्स नो-कोड/लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो एक विज़ुअल इंटरफेस को प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर के साथ जोड़ता है ताकि नागरिक डेवलपर्स और इंजीनियर दोनों प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें। इसका डेटा मॉडलिंग इंजन, ड्रैग-एंड-ड्रॉप UI बिल्डर और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन टूल्स सरल CRUD ऐप्स से लेकर जटिल मल्टी-टेनेंट बिज़नेस ऐप्लिकेशंस तक सब कुछ कवर करते हैं।

अपने VPS पर NocoBase को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण को हटाता है, संवेदनशील बिज़नेस डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और डेवलपमेंट टीमों को बिना किसी वेंडर प्रतिबंध के कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल करने और आंतरिक सिस्टम के साथ एकीकृत करने की स्वतंत्रता देता है।