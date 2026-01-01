1-क्लिक इंस्टॉलेशन में अनस्ट्रक्चर्ड डिप्लॉय करें।
डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग API जो RAG पाइपलाइन और AI मॉडल्स के लिए PDFs, Word फ़ाइलों और इमेजेस से संरचित डेटा एक्सट्रैक्ट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Unstructured के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Unstructured AI और मशीन लर्निंग पाइपलाइन के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग API है। यह PDF, Word डॉक्यूमेंट्स, PowerPoint प्रेजेंटेशन, इमेजेस, HTML और अन्य असंरचित फॉर्मेट को इन्जेस्ट करता है और स्वच्छ, संरचित टेक्स्ट एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है जो वेक्टर डेटाबेस इन्जेस्टशन के लिए तैयार होते हैं।
VPS पर Unstructured को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जबकि यह वही एक्सट्रैक्शन क्षमताएं प्रदान करता है जो प्रोडक्शन RAG सिस्टम्स में उपयोग की जाती हैं। यह LangChain, LlamaIndex और प्रमुख वेक्टर डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे यह किसी भी AI ऐप्लिकेशन के लिए एक ड्रॉप-इन डॉक्यूमेंट इन्जेस्टशन लेयर बन जाता है।
Unstructured की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रारूप निष्कर्षण
PDFs, Word, Excel, PowerPoint, इमेज, HTML और ईमेल फॉर्मेट को एक ही सुसंगत API एंडपॉइंट के माध्यम से प्रोसेस करें।
RAG पाइपलाइन तैयार
आउटपुट को रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन के लिए वीविएट, पाइनकोन और क्रोमा जैसे वेक्टर डेटाबेस में सीधे डालने के लिए संरचित किया गया है।
LangChain इंटीग्रेशन
नेटिव लैंगचेन और लामाइंडेक्स लोडर अनस्ट्रक्चर्ड को किसी भी AI एप्लिकेशन फ्रेमवर्क के लिए एक ड्रॉप-इन दस्तावेज़ स्रोत बनाते हैं।
सारणी निष्कर्षण
PDF और Word दस्तावेज़ों से टेबल सटीकता से निकालता है, जिससे आगे के डेटा प्रोसेसिंग कार्यों के लिए संरचना बनी रहती है।
स्थानीय गोपनीयता
अपने स्वयं के VPS पर चलने से यह सुनिश्चित होता है कि निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील दस्तावेज़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर न निकलें।
आपको Unstructured को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।