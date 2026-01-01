Unstructured AI और मशीन लर्निंग पाइपलाइन के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग API है। यह PDF, Word डॉक्यूमेंट्स, PowerPoint प्रेजेंटेशन, इमेजेस, HTML और अन्य असंरचित फॉर्मेट को इन्जेस्ट करता है और स्वच्छ, संरचित टेक्स्ट एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है जो वेक्टर डेटाबेस इन्जेस्टशन के लिए तैयार होते हैं।

VPS पर Unstructured को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जबकि यह वही एक्सट्रैक्शन क्षमताएं प्रदान करता है जो प्रोडक्शन RAG सिस्टम्स में उपयोग की जाती हैं। यह LangChain, LlamaIndex और प्रमुख वेक्टर डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे यह किसी भी AI ऐप्लिकेशन के लिए एक ड्रॉप-इन डॉक्यूमेंट इन्जेस्टशन लेयर बन जाता है।