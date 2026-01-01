CyberChef एक शक्तिशाली, वेब-आधारित डेटा मैनिपुलेशन टूल है जिसे GCHQ द्वारा डेवलप किया गया है, जो एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग, कम्प्रेशन, हैशिंग और डेटा फॉर्मेट कन्वर्ज़न के लिए 300 से अधिक बिल्ट-इन ऑपरेशंस प्रदान करता है — यह सब एक सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के माध्यम से होता है। इसका यूनीक रेसिपी सिस्टम आपको कई ऑपरेशंस को रियूज़ेबल, शेयर करने योग्य वर्कफ़्लो में जोड़ने की सुविधा देता है, जबकि "मैजिक" फीचर विश्लेषण को तेज़ करने के लिए एन्कोडिंग प्रकारों का स्वचालित रूप से पता लगाता है।

क्योंकि CyberChef आपके ब्राउज़र में सब कुछ क्लाइंट-साइड प्रोसेस करता है, संवेदनशील डेटा कभी भी आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता है। VPS पर अपने स्वयं के इंस्टेंस को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि यह आपकी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, केवल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ही एक्सेस किया जा सके, और सार्वजनिक होस्टेड वर्ज़न पर निर्भरता से मुक्त रहे — जो सुरक्षा ऑपरेशंस और इंसिडेंट रिस्पांस वर्कफ़्लो के लिए महत्वपूर्ण है जो गोपनीय डेटा को संभालते हैं।