एक-क्लिक में साइबरशेफ डिप्लॉय करें।
ब्राउज़र में एन्कोडिंग, एन्क्रिप्शन और डेटा विश्लेषण के लिए 300+ ऑपरेशंस के साथ GCHQ का "साइबर स्विस आर्मी नाइफ"।
CyberChef के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CyberChef के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CyberChef एक शक्तिशाली, वेब-आधारित डेटा मैनिपुलेशन टूल है जिसे GCHQ द्वारा डेवलप किया गया है, जो एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग, कम्प्रेशन, हैशिंग और डेटा फॉर्मेट कन्वर्ज़न के लिए 300 से अधिक बिल्ट-इन ऑपरेशंस प्रदान करता है — यह सब एक सहज ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के माध्यम से होता है। इसका यूनीक रेसिपी सिस्टम आपको कई ऑपरेशंस को रियूज़ेबल, शेयर करने योग्य वर्कफ़्लो में जोड़ने की सुविधा देता है, जबकि "मैजिक" फीचर विश्लेषण को तेज़ करने के लिए एन्कोडिंग प्रकारों का स्वचालित रूप से पता लगाता है।
क्योंकि CyberChef आपके ब्राउज़र में सब कुछ क्लाइंट-साइड प्रोसेस करता है, संवेदनशील डेटा कभी भी आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता है। VPS पर अपने स्वयं के इंस्टेंस को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि यह आपकी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, केवल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ही एक्सेस किया जा सके, और सार्वजनिक होस्टेड वर्ज़न पर निर्भरता से मुक्त रहे — जो सुरक्षा ऑपरेशंस और इंसिडेंट रिस्पांस वर्कफ़्लो के लिए महत्वपूर्ण है जो गोपनीय डेटा को संभालते हैं।
CyberChef की मुख्य विशेषताएं
300+ अंतर्निहित ऑपरेशंस
यह Base64, AES, SHA हैशिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, IP पार्सिंग, कम्प्रेशन और दर्जनों अन्य डेटा परिवर्तन ऑपरेशन को कवर करता है, बिना कोई कोड लिखे।
रेसिपी श्रृंखला
कई ऑपरेशनों को पुन: प्रयोज्य रेसिपी में श्रृंखलाबद्ध करें जिन्हें URL के माध्यम से सहेजा और साझा किया जा सकता है, जिससे दोहराने योग्य और दस्तावेज़ीकृत डेटा परिवर्तन वर्कफ़्लो सक्षम होते हैं।
क्लाइंट-साइड प्रोसेसिंग
सभी ऑपरेशन पूरी तरह से ब्राउज़र में चलते हैं — डेटा कभी आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता, जिससे यह संवेदनशील सुरक्षा जाँचों और गोपनीय विश्लेषण के लिए सुरक्षित रहता है।
जादुई ऑटो-डिटेक्शन
मैजिक ऑपरेशन स्वचालित रूप से अज्ञात एन्कोडिंग स्कीम्स की पहचान करता है और उन्हें डीकोड करने के लिए सही ऑपरेशन सुझाता है, जिससे ट्राइएज और विश्लेषण में तेजी आती है।
ब्रेकपॉइंट डीबगिंग
ब्रेकपॉइंट्स के साथ रेसिपी के चरणों से गुजरें ताकि मध्यवर्ती डेटा स्थितियों का निरीक्षण किया जा सके और जटिल बहु-चरणीय परिवर्तन पाइपलाइनों का समस्या निवारण किया जा सके।
आपको CyberChef को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।