Mage AI एक अगली पीढ़ी का डेटा पाइपलाइन प्लेटफॉर्म है जो नोटबुक-स्टाइल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को प्रोडक्शन-ग्रेड ऑर्केस्ट्रेशन के साथ जोड़ता है। डेटा इंजीनियर और एनालिस्ट एक इंटरैक्टिव एडिटर में Python, SQL, या R का उपयोग करके ETL पाइपलाइन बनाते हैं, उन्हें धीरे-धीरे टेस्ट करते हैं, फिर उन्हें बड़े पैमाने पर शेड्यूल और मॉनिटर करते हैं। PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, और दर्जनों अन्य सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ इंटीग्रेशन अधिकांश डेटा स्टैक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करते हैं।

अपने VPS पर Mage AI को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील प्रोडक्शन डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, प्रति-रन क्लाउड प्राइसिंग को समाप्त करता है, और टीमों को एक समर्पित पाइपलाइन एनवायरनमेंट देता है जो वेंडर प्रतिबंधों के बिना उनके वर्कलोड के साथ स्केल करता है।