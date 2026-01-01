1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mage AI डिप्लॉय करें।
Python, SQL और R के साथ ETL वर्कफ्लो बनाने, चलाने और प्रबंधित करने के लिए एक मॉडर्न डेटा पाइपलाइन प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mage AI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mage AI एक अगली पीढ़ी का डेटा पाइपलाइन प्लेटफॉर्म है जो नोटबुक-स्टाइल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को प्रोडक्शन-ग्रेड ऑर्केस्ट्रेशन के साथ जोड़ता है। डेटा इंजीनियर और एनालिस्ट एक इंटरैक्टिव एडिटर में Python, SQL, या R का उपयोग करके ETL पाइपलाइन बनाते हैं, उन्हें धीरे-धीरे टेस्ट करते हैं, फिर उन्हें बड़े पैमाने पर शेड्यूल और मॉनिटर करते हैं। PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, और दर्जनों अन्य सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ इंटीग्रेशन अधिकांश डेटा स्टैक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करते हैं।
अपने VPS पर Mage AI को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील प्रोडक्शन डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, प्रति-रन क्लाउड प्राइसिंग को समाप्त करता है, और टीमों को एक समर्पित पाइपलाइन एनवायरनमेंट देता है जो वेंडर प्रतिबंधों के बिना उनके वर्कलोड के साथ स्केल करता है।
Mage AI की मुख्य विशेषताएं
नोटबुक-स्टाइल विकास
निर्धारित प्रोडक्शन रन में उन्हें आगे बढ़ाने से पहले, एक ब्राउज़र IDE में इंटरैक्टिव रूप से पाइपलाइन ब्लॉक बनाएं और उनका परीक्षण करें।
Python, SQL & R समर्थन
अपनी टीम द्वारा पहले से उपयोग की जा रही भाषा में रूपांतरण तर्क लिखें, एक ही पाइपलाइन में Python और SQL ब्लॉक को मिलाकर।
अंतर्निहित ऑर्केस्ट्रेशन
पाइपलाइन शेड्यूल करें, कार्यों के बीच निर्भरताएँ परिभाषित करें, और एक एकीकृत ऑर्केस्ट्रेशन डैशबोर्ड से रन की निगरानी करें।
व्यापक एकीकरण
डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, क्लाउड स्टोरेज और API से कनेक्ट करें, जिसमें अधिकांश डेटा स्टैक टूल्स को कवर करने वाले प्री-बिल्ट कनेक्टर शामिल हैं।
Git इंटीग्रेशन
वर्जन-कंट्रोल पाइपलाइन कोड नेटिव गिट सपोर्ट के साथ सहयोगात्मक डेवलपमेंट और चेंज ट्रैकिंग के लिए।
आपको Mage AI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।