Reactive Resume पर 69% तक की छूट

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Reactive Resume के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

रिएक्टिव रेज़्यूमे एक निजता-केंद्रित, ओपन-सोर्स रेज़्यूमे बिल्डर है जो आपको आपके करियर डेटा का पूरा स्वामित्व देता है। SaaS रेज़्यूमे टूल्स के विपरीत जो आपकी जानकारी को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका डेटा कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता। 14+ पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके पॉलिश किए हुए रेज़्यूमे बनाएं, वास्तविक समय में परिवर्तनों का पूर्वावलोकन करें, और पिक्सेल-परफेक्ट PDF एक्सपोर्ट करें — यह सब किसी और के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए बिना।

यह डिप्लॉयमेंट हर ज़रूरी चीज़ को बंडल करता है: उपयोगकर्ता डेटा के लिए PostgreSQL, PDF जनरेशन के लिए एक हेडलेस क्रोम रेंडरर, और एक लोकल S3-संगत फ़ाइल स्टोर। यदि आप एक API कुंजी प्रदान करते हैं, तो OpenAI, Google Gemini, या Anthropic Claude के माध्यम से वैकल्पिक AI लेखन सहायता उपलब्ध है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Reactive Resume की मुख्य विशेषताएं

14+ रेज़्यूमे टेम्पलेट्स

पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स में से चुनें और फ़ॉन्ट, रंग और लेआउट को अपनी व्यक्तिगत शैली से मेल खाने के लिए कस्टमाइज़ करें।

पिक्सेल-सटीक PDF निर्यात

एक अंतर्निहित हेडलेस क्रोम रेंडरर के माध्यम से PDFs जनरेट करें — किसी तीसरे पक्ष की सेवा या ब्राउज़र प्लगइन की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक साझा करने योग्य लिंक्स

अपने रेज़्यूमे को एक अद्वितीय URL के माध्यम से साझा करें जो फ़ाइलों को फिर से भेजे बिना हमेशा आपके नवीनतम एडिट्स को दर्शाता है।

AI लेखन सहायता

अपनी API कुंजी का उपयोग करके OpenAI, Google Gemini, या Anthropic Claude से सुझावों के साथ रिज्यूमे की सामग्री को बेहतर बनाएं।

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

पासवर्डलेस लॉगिन के लिए TOTP-आधारित 2FA और वैकल्पिक पासकी सपोर्ट के साथ खातों को सुरक्षित करें।

आपको Reactive Resume को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Anki Sync Server Enhanced

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CommaFeed

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