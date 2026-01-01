1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Reactive Resume डिप्लॉय करें।
मुफ्त, ओपन-सोर्स रिज्यूमे बिल्डर जो आपके करियर डेटा को आपके अपने सर्वर पर सुरक्षित रखता है, किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड पर नहीं।
Reactive Resume के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Reactive Resume के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
रिएक्टिव रेज़्यूमे एक निजता-केंद्रित, ओपन-सोर्स रेज़्यूमे बिल्डर है जो आपको आपके करियर डेटा का पूरा स्वामित्व देता है। SaaS रेज़्यूमे टूल्स के विपरीत जो आपकी जानकारी को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका डेटा कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता। 14+ पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके पॉलिश किए हुए रेज़्यूमे बनाएं, वास्तविक समय में परिवर्तनों का पूर्वावलोकन करें, और पिक्सेल-परफेक्ट PDF एक्सपोर्ट करें — यह सब किसी और के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए बिना।
यह डिप्लॉयमेंट हर ज़रूरी चीज़ को बंडल करता है: उपयोगकर्ता डेटा के लिए PostgreSQL, PDF जनरेशन के लिए एक हेडलेस क्रोम रेंडरर, और एक लोकल S3-संगत फ़ाइल स्टोर। यदि आप एक API कुंजी प्रदान करते हैं, तो OpenAI, Google Gemini, या Anthropic Claude के माध्यम से वैकल्पिक AI लेखन सहायता उपलब्ध है।
Reactive Resume की मुख्य विशेषताएं
14+ रेज़्यूमे टेम्पलेट्स
पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स में से चुनें और फ़ॉन्ट, रंग और लेआउट को अपनी व्यक्तिगत शैली से मेल खाने के लिए कस्टमाइज़ करें।
पिक्सेल-सटीक PDF निर्यात
एक अंतर्निहित हेडलेस क्रोम रेंडरर के माध्यम से PDFs जनरेट करें — किसी तीसरे पक्ष की सेवा या ब्राउज़र प्लगइन की आवश्यकता नहीं है।
सार्वजनिक साझा करने योग्य लिंक्स
अपने रेज़्यूमे को एक अद्वितीय URL के माध्यम से साझा करें जो फ़ाइलों को फिर से भेजे बिना हमेशा आपके नवीनतम एडिट्स को दर्शाता है।
AI लेखन सहायता
अपनी API कुंजी का उपयोग करके OpenAI, Google Gemini, या Anthropic Claude से सुझावों के साथ रिज्यूमे की सामग्री को बेहतर बनाएं।
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
पासवर्डलेस लॉगिन के लिए TOTP-आधारित 2FA और वैकल्पिक पासकी सपोर्ट के साथ खातों को सुरक्षित करें।
आपको Reactive Resume को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।