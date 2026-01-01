रिएक्टिव रेज़्यूमे एक निजता-केंद्रित, ओपन-सोर्स रेज़्यूमे बिल्डर है जो आपको आपके करियर डेटा का पूरा स्वामित्व देता है। SaaS रेज़्यूमे टूल्स के विपरीत जो आपकी जानकारी को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका डेटा कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता। 14+ पेशेवर रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके पॉलिश किए हुए रेज़्यूमे बनाएं, वास्तविक समय में परिवर्तनों का पूर्वावलोकन करें, और पिक्सेल-परफेक्ट PDF एक्सपोर्ट करें — यह सब किसी और के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए बिना।

यह डिप्लॉयमेंट हर ज़रूरी चीज़ को बंडल करता है: उपयोगकर्ता डेटा के लिए PostgreSQL, PDF जनरेशन के लिए एक हेडलेस क्रोम रेंडरर, और एक लोकल S3-संगत फ़ाइल स्टोर। यदि आप एक API कुंजी प्रदान करते हैं, तो OpenAI, Google Gemini, या Anthropic Claude के माध्यम से वैकल्पिक AI लेखन सहायता उपलब्ध है।