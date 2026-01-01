OwnTracks रिकॉर्डर OwnTracks iOS और Android ऐप्स के लिए आधिकारिक बैकएंड है, जो आपको वाणिज्यिक स्थान-साझाकरण सेवाओं के लिए पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड विकल्प प्रदान करता है। रिकॉर्डर आपके निजी MQTT ब्रोकर की सदस्यता लेता है, आपके फोन से स्थान प्रकाशनों को ग्रहण करता है, और बिना किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता के हर बिंदु को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करता है।

एक अंतर्निहित HTTP सर्वर एक REST API, एक लाइव वेबसॉकेट स्ट्रीम, और अंतिम स्थितियों, दैनिक ट्रैक और GeoJSON मानचित्रों के लिए तैयार दृश्य प्रदान करता है। यह टेम्पलेट रिकॉर्डर को एक Eclipse Mosquitto ब्रोकर के साथ बंडल करता है जिसमें पासवर्ड प्रमाणीकरण डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, ताकि आप अपने OwnTracks ऐप्स को अपने VPS पर इंगित कर सकें और अपने मूवमेंट डेटा को कभी भी किसी तीसरे पक्ष को भेजे बिना स्थान इतिहास एकत्र करना शुरू कर सकें।