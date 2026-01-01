OwnTracks Recorder को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड बैकएंड जो OwnTracks फ़ोन ऐप्स द्वारा MQTT पर प्रकाशित स्थान डेटा को स्टोर और विज़ुअलाइज़ करता है।
OwnTracks Recorder के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OwnTracks Recorder के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OwnTracks रिकॉर्डर OwnTracks iOS और Android ऐप्स के लिए आधिकारिक बैकएंड है, जो आपको वाणिज्यिक स्थान-साझाकरण सेवाओं के लिए पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड विकल्प प्रदान करता है। रिकॉर्डर आपके निजी MQTT ब्रोकर की सदस्यता लेता है, आपके फोन से स्थान प्रकाशनों को ग्रहण करता है, और बिना किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता के हर बिंदु को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करता है।
एक अंतर्निहित HTTP सर्वर एक REST API, एक लाइव वेबसॉकेट स्ट्रीम, और अंतिम स्थितियों, दैनिक ट्रैक और GeoJSON मानचित्रों के लिए तैयार दृश्य प्रदान करता है। यह टेम्पलेट रिकॉर्डर को एक Eclipse Mosquitto ब्रोकर के साथ बंडल करता है जिसमें पासवर्ड प्रमाणीकरण डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, ताकि आप अपने OwnTracks ऐप्स को अपने VPS पर इंगित कर सकें और अपने मूवमेंट डेटा को कभी भी किसी तीसरे पक्ष को भेजे बिना स्थान इतिहास एकत्र करना शुरू कर सकें।
OwnTracks Recorder की मुख्य विशेषताएं
निजी स्थान बैकएंड
आपके OwnTracks ऐप्स से प्रकाशित होने वाली हर स्थिति को आपके अपने सर्वर पर संग्रहीत करता है, जिसमें कोई तीसरा पक्ष क्लाउड शामिल नहीं होता है।
बिल्ट-इन MQTT ब्रोकर
बंडल किया गया Eclipse Mosquitto, पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ, फ़ोन को इंटरनेट पर कहीं से भी कनेक्ट करने के लिए तैयार है।
लाइव मैप और ट्रैक
वेब यूआई अंतिम स्थान, दैनिक ट्रैक और एक लाइव मैप दिखाता है जो वेबसॉकेट पर अपडेट होता है जैसे ही नए स्थान आते हैं।
REST और WebSocket API
संग्रहीत स्थानों को JSON, GeoJSON, या CSV के रूप में एक दस्तावेजित REST API के माध्यम से क्वेरी करें, या WebSocket पर अपडेट स्ट्रीम करें।
सादा फाइल स्टोरेज
SQL डेटाबेस संचालित करने की आवश्यकता नहीं है — पॉइंट्स को फ्लैट फ़ाइलों के रूप में लिखा जाता है जिन्हें बैकअप लेना, जांचना और संग्रहीत करना आसान है।
Lua हुक्स और ocat
बंडल्ड ocat यूटिलिटी का उपयोग करके, कमांड लाइन से Lua हुक्स और क्वेरी हिस्ट्री के साथ इंजेशन का विस्तार करें।
आपको OwnTracks Recorder को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।