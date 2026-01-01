लिंकवार्डन एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है जो लिंक रोट की समस्या को हल करता है, जिसमें इमेज और फॉर्मेटिंग सहित पूरे पेज के स्नैपशॉट को स्वचालित रूप से संग्रहीत किया जाता है, जिस क्षण आप एक लिंक सहेजते हैं। आपके बुकमार्क मूल यूआरएल के साथ कुछ भी होने के बावजूद सालों बाद भी पठनीय रहते हैं। कलेक्शन, टैग, हाइलाइट्स और एनोटेशन आपको लिंक की सपाट सूचियों के बजाय संरचित ज्ञान आधार बनाने देते हैं।

लिंकवार्डन को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित संग्रह मिलता है, जो केवल आपके वीपीएस स्टोरेज द्वारा सीमित होता है, आपकी ब्राउज़िंग पैटर्न पर पूर्ण गोपनीयता मिलती है, और किसी क्लाउड सेवा के बंद होने या उसके मूल्य निर्धारण मॉडल को बदलने के कारण वर्षों के क्यूरेटेड बुकमार्क खोने का कोई जोखिम नहीं होता है।