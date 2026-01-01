Apache Solr एक परखा हुआ ओपन-सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म है जो Apache Lucene पर बना है, और जिसका उपयोग दुनिया भर में हजारों संगठन करते हैं। यह फुल-टेक्स्ट सर्च, फेसेटेड ब्राउज़िंग, हिट हाइलाइटिंग, स्पेशल सर्च और रिच डॉक्यूमेंट हैंडलिंग को संभालता है — यह सब एक REST API के माध्यम से होता है जो किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क के साथ काम करता है।

अपने खुद के VPS पर Solr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्राइवेसी और परफॉरमेंस ट्यूनिंग पर पूरा नियंत्रण मिलता है, बिना प्रति-क्वेरी शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। चाहे आपको साइट सर्च, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्कवरी, या एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंट रिट्रीवल की आवश्यकता हो, Solr का परिपक्व इकोसिस्टम और एक्स्टेंसिबल स्कीमा इसे एक सिद्ध आधार बनाते हैं।