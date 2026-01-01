एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Solr डिप्लॉय करें।
उद्यम-स्तर का ओपन-सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म जो किसी भी एप्लिकेशन के लिए फुल-टेक्स्ट सर्च, फेसेटेड नेविगेशन और रियल-टाइम इंडेक्सिंग को संचालित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Solr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Solr एक परखा हुआ ओपन-सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म है जो Apache Lucene पर बना है, और जिसका उपयोग दुनिया भर में हजारों संगठन करते हैं। यह फुल-टेक्स्ट सर्च, फेसेटेड ब्राउज़िंग, हिट हाइलाइटिंग, स्पेशल सर्च और रिच डॉक्यूमेंट हैंडलिंग को संभालता है — यह सब एक REST API के माध्यम से होता है जो किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क के साथ काम करता है।
अपने खुद के VPS पर Solr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्राइवेसी और परफॉरमेंस ट्यूनिंग पर पूरा नियंत्रण मिलता है, बिना प्रति-क्वेरी शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। चाहे आपको साइट सर्च, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्कवरी, या एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंट रिट्रीवल की आवश्यकता हो, Solr का परिपक्व इकोसिस्टम और एक्स्टेंसिबल स्कीमा इसे एक सिद्ध आधार बनाते हैं।
Apache Solr की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ खोज
Lucene द्वारा संचालित टेक्स्ट विश्लेषण, जिसमें टोकेनाइजेशन, स्टेमिंग, पर्यायवाची और प्रासंगिकता ट्यूनिंग शामिल है, बड़े दस्तावेज़ संग्रहों में सटीक परिणाम देता है।
फ़ैसेटेड नेविगेशन
नेटिव फेसटिंग उपयोगकर्ताओं को श्रेणी, कीमत, तारीख, या किसी भी इंडेक्स किए गए फ़ील्ड के अनुसार गहराई से देखने की सुविधा देता है — जो ई-कॉमर्स और कंटेंट फ़िल्टरिंग इंटरफेस के पीछे का मानक इंजन है।
रियल-टाइम इंडेक्सिंग
इंडेक्स में डाले गए दस्तावेज़ कुछ ही सेकंड में खोजने योग्य हो जाते हैं, जो उन एप्लिकेशनों के लिए नियर-रियल-टाइम खोज का समर्थन करते हैं जिन्हें ताज़ा परिणामों की आवश्यकता होती है।
उन्नत दस्तावेज़ प्रबंधन
बिल्ट-इन अपैची टिका इंटीग्रेशन स्वचालित रूप से PDF, Word डॉक्यूमेंट, HTML और एक हज़ार से अधिक अन्य फ़ाइल फ़ॉर्मेट से टेक्स्ट निकालता और इंडेक्स करता है।
REST API
HTTP के माध्यम से JSON, XML, या CSV रिस्पॉन्स के साथ इंडेक्स को क्वेरी और अपडेट करें — किसी भी स्टैक के साथ इंटीग्रेट करने के लिए किसी Solr-विशिष्ट क्लाइंट लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है।
आपको Apache Solr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।