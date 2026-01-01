एक क्लिक में Hugo डिप्लॉय करें।
डॉक्यूमेंटेशन साइट्स, ब्लॉग्स और पोर्टफोलियो बनाने के लिए दुनिया का सबसे तेज़ स्टैटिक साइट जनरेटर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hugo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hugo दुनिया का सबसे तेज़ स्टैटिक साइट जनरेटर है, जिसे Go में लिखा गया है और जो मिलीसेकंड में पूरी वेबसाइटें बनाने में सक्षम है। यह डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल, मार्केटिंग साइट्स, पर्सनल ब्लॉग्स और कॉर्पोरेट वेब प्रॉपर्टीज़ को व्यक्तिगत डेवलपर्स से लेकर Kubernetes, Netlify और Let's Encrypt जैसे प्रमुख संगठनों तक की टीमों के लिए शक्ति प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Hugo को सेल्फ-होस्ट करने से आपको कहीं से भी एक्सेस करने योग्य एक स्थायी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है — जो डिस्ट्रिब्यूटेड टीम्स, ऑटोमेटेड बिल्ड पाइपलाइन और स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए आदर्श है। आपकी साइट स्केफोल्डिंग, थीम कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्टेंट हमेशा SSH के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी होस्टिंग सर्विस पर निर्भर हुए।
Hugo की मुख्य विशेषताएं
मिलीसेकंड बिल्ड समय
ह्यूगो हजारों पृष्ठों वाली बड़ी साइटों को भी एक सेकंड से भी कम समय में बनाता है, जो जावास्क्रिप्ट-आधारित जनरेटरों की तुलना में नाटकीय रूप से तेज़ है।
शून्य निर्भरताएँ
Hugo बिना किसी रनटाइम डिपेंडेंसी के एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, जिससे वर्ज़न संबंधी टकराव खत्म हो जाते हैं और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सरल हो जाती हैं।
बिल्ट-इन एसेट पाइपलाइन
नेटिव इमेज प्रोसेसिंग, जावास्क्रिप्ट बंडलिंग, सास कंपाइलेशन, और टेलविंडसीएसएस सपोर्ट अतिरिक्त बिल्ड टूल्स के बिना।
लाइव रीलोड सर्वर
एम्बेडेड डेवलपमेंट सर्वर सामग्री और डिज़ाइन परिवर्तनों को तुरंत दर्शाता है, जिससे साइट डेवलपमेंट के दौरान पुनरावृति में तेज़ी आती है।
बहुभाषी सहायता
Native i18n, भाषा-विशिष्ट सामग्री, URLs और मेनू के साथ, बिना प्लगइन्स के बहुभाषी साइटें बनाना सरल बनाता है।
आपको Hugo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।