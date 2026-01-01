Hugo दुनिया का सबसे तेज़ स्टैटिक साइट जनरेटर है, जिसे Go में लिखा गया है और जो मिलीसेकंड में पूरी वेबसाइटें बनाने में सक्षम है। यह डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल, मार्केटिंग साइट्स, पर्सनल ब्लॉग्स और कॉर्पोरेट वेब प्रॉपर्टीज़ को व्यक्तिगत डेवलपर्स से लेकर Kubernetes, Netlify और Let's Encrypt जैसे प्रमुख संगठनों तक की टीमों के लिए शक्ति प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Hugo को सेल्फ-होस्ट करने से आपको कहीं से भी एक्सेस करने योग्य एक स्थायी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है — जो डिस्ट्रिब्यूटेड टीम्स, ऑटोमेटेड बिल्ड पाइपलाइन और स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए आदर्श है। आपकी साइट स्केफोल्डिंग, थीम कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्टेंट हमेशा SSH के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं, बिना किसी थर्ड-पार्टी होस्टिंग सर्विस पर निर्भर हुए।