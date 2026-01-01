एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Maputnik डिप्लॉय करें।
MapLibre और Mapbox GL JSON मैप स्टाइल के लिए मुफ्त और ओपन विजुअल एडिटर, जो डेवलपर्स और कार्टोग्राफर्स के लिए बनाया गया है।
Maputnik के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Maputnik के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Maputnik, MapLibre GL स्टाइल स्पेसिफिकेशन के लिए मानक ओपन-सोर्स विज़ुअल एडिटर है, जिसका उपयोग वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए वेक्टर टाइल बेस मैप्स डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। JSON को मैन्युअल रूप से एडिट करने के बजाय, आप एक लाइव WYSIWYG एडिटर के माध्यम से लेयर्स, पेंट प्रॉपर्टीज़, एक्सप्रेशंस और फिल्टर्स बनाते हैं जो एक वास्तविक MapLibre GL प्रीव्यू के साथ सिंक होता है।
Maputnik को अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से प्रोप्राइटरी स्टाइल फ़ाइलें, टाइल सर्वर URL और API कीज़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय इसके कि आप maplibre.org पर सार्वजनिक डेमो पर निर्भर रहें। यह डिप्लॉयमेंट एक सिंगल स्टैटिक फ्रंट-एंड के रूप में आता है जिसे आधिकारिक Maputnik बाइनरी द्वारा सर्व किया जाता है, इसलिए डिज़ाइन का काम पूरी तरह से ब्राउज़र साइड पर चलता है और इसमें किसी बाहरी मैप सर्विस डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है।
Maputnik की मुख्य विशेषताएं
WYSIWYG स्टाइल एडिटर
MapLibre और Mapbox GL JSON स्टाइल को लाइव मैप प्रीव्यू के साथ विज़ुअली एडिट करें, जो लेयर्स, कलर्स, फोंट्स और ज़ूम-डिपेंडेंट एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करने पर अपडेट होता है।
पूर्ण स्टाइल स्पेक कवरेज
यह हर MapLibre GL स्टाइल स्पेक लेयर प्रकार — फिल, लाइन, सिंबल, रास्टर, हिलशेड, हीटमैप — का समर्थन करता है, जिसमें पेंट और लेआउट प्रॉपर्टीज़ के लिए टाइप-अवेयर इनपुट होते हैं।
डेटा-आधारित अभिव्यक्तियाँ
इनलाइन वैलिडेशन के साथ फ़िल्टर और प्रॉपर्टी एक्सप्रेशंस को बनाएं और डीबग करें, ताकि स्टाइल फ़ीचर एट्रिब्यूट्स, ज़ूम लेवल और रनटाइम स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकें।
वेक्टर टाइल इंस्पेक्टर
वेक्टर टाइल स्रोतों का परत दर परत निरीक्षण करें ताकि यह देखा जा सके कि आपकी शैली में उन्हें बांधने से पहले कौन सी सुविधाएँ और गुण उपलब्ध हैं।
शैलियाँ आयात और निर्यात करें
URL से स्टाइल लोड करें, JSON अपलोड करें, या क्लिपबोर्ड से पेस्ट करें, फिर तैयार स्टाइल फ़ाइल एक्सपोर्ट करें जिसे MapLibre GL JS या नेटिव SDKs में उपयोग किया जा सके।
कस्टम टाइल स्रोत
एडिटर को अपने वेक्टर या रास्टर टाइल एंडपॉइंट्स, OpenMapTiles, या MBTiles सर्वर पर इंगित करें ताकि आपके ऐप द्वारा वास्तव में परोसे गए डेटा के विरुद्ध स्टाइल डिज़ाइन कर सकें।
आपको Maputnik को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।