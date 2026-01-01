Maputnik, MapLibre GL स्टाइल स्पेसिफिकेशन के लिए मानक ओपन-सोर्स विज़ुअल एडिटर है, जिसका उपयोग वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए वेक्टर टाइल बेस मैप्स डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। JSON को मैन्युअल रूप से एडिट करने के बजाय, आप एक लाइव WYSIWYG एडिटर के माध्यम से लेयर्स, पेंट प्रॉपर्टीज़, एक्सप्रेशंस और फिल्टर्स बनाते हैं जो एक वास्तविक MapLibre GL प्रीव्यू के साथ सिंक होता है।

Maputnik को अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से प्रोप्राइटरी स्टाइल फ़ाइलें, टाइल सर्वर URL और API कीज़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय इसके कि आप maplibre.org पर सार्वजनिक डेमो पर निर्भर रहें। यह डिप्लॉयमेंट एक सिंगल स्टैटिक फ्रंट-एंड के रूप में आता है जिसे आधिकारिक Maputnik बाइनरी द्वारा सर्व किया जाता है, इसलिए डिज़ाइन का काम पूरी तरह से ब्राउज़र साइड पर चलता है और इसमें किसी बाहरी मैप सर्विस डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है।