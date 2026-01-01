Movary एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से उन फिल्म प्रेमियों के लिए बनाया गया है जो अपने देखने के इतिहास का पूरा स्वामित्व चाहते हैं। यह द मूवी डेटाबेस और IMDb से मेटाडेटा खींचता है, टाइमस्टैम्प और रेटिंग के साथ हर प्ले को ट्रैक करता है, और अभिनेताओं, निर्देशकों, शैलियों, भाषाओं और दशकों पर गहन आँकड़े प्रस्तुत करता है जो आपके स्वाद को आकार देते हैं।

VPS पर Movary को सेल्फ-होस्ट करने से आपका देखने का इतिहास निजी और पोर्टेबल रहता है, जिसमें Trakt, Letterboxd और Netflix से आयात, साथ ही Plex, Jellyfin, Emby और Kodi से स्वचालित स्क्रॉबलिंग शामिल है। व्यावसायिक ट्रैकर्स के विपरीत, इसमें कोई विज्ञापन लक्ष्यीकरण नहीं है, कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं है, और आपका देखने का डेटा कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।