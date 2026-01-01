Movary को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
Plex, Jellyfin, Emby, और Trakt स्क्रॉब्लिंग तथा विस्तृत आँकड़ों के साथ एक स्व-होस्टेड फिल्म देखने के इतिहास का ट्रैकर।
Movary के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Movary के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Movary एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से उन फिल्म प्रेमियों के लिए बनाया गया है जो अपने देखने के इतिहास का पूरा स्वामित्व चाहते हैं। यह द मूवी डेटाबेस और IMDb से मेटाडेटा खींचता है, टाइमस्टैम्प और रेटिंग के साथ हर प्ले को ट्रैक करता है, और अभिनेताओं, निर्देशकों, शैलियों, भाषाओं और दशकों पर गहन आँकड़े प्रस्तुत करता है जो आपके स्वाद को आकार देते हैं।
VPS पर Movary को सेल्फ-होस्ट करने से आपका देखने का इतिहास निजी और पोर्टेबल रहता है, जिसमें Trakt, Letterboxd और Netflix से आयात, साथ ही Plex, Jellyfin, Emby और Kodi से स्वचालित स्क्रॉबलिंग शामिल है। व्यावसायिक ट्रैकर्स के विपरीत, इसमें कोई विज्ञापन लक्ष्यीकरण नहीं है, कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं है, और आपका देखने का डेटा कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
Movary की मुख्य विशेषताएं
Plex और Jellyfin स्क्रॉबलिंग
Plex, Jellyfin, Emby, या Kodi में देखी गई हर फिल्म को मैन्युअल रूप से प्ले चिह्नित किए बिना स्वचालित रूप से लॉग करें।
देखने के विस्तृत आँकड़े
अपने शीर्ष अभिनेताओं, निर्देशकों, शैलियों, भाषाओं और दशकों को उन चार्ट के साथ देखें जो दर्शाते हैं कि समय के साथ आपकी पसंद कैसे विकसित होती है।
Trakt और Letterboxd इंपोर्ट
Trakt, Letterboxd, या Netflix से अपनी मौजूदा देखने की हिस्ट्री पहले दिन से ही लाएँ, नए सिरे से शुरू करने के बजाय।
रेटिंग और व्यक्तिगत नोट्स
आप जो फिल्में पहले ही देख चुके हैं, उनकी तस्वीर फिर से बनाने के लिए हर फिल्म को व्यक्तिगत स्कोर और नोट्स के साथ रेट करें।
इंस्टॉल करने योग्य वेब ऐप
Movary को फ़ोन और डेस्कटॉप पर एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि ऐप स्टोर के बिना भी नेटिव अनुभव मिल सके।
बहु-उपयोगकर्ता सहायता
दोस्तों या परिवार के साथ एक सर्वर साझा करें, जबकि प्रत्येक प्रोफाइल, अपनी वॉचलिस्ट, रेटिंग्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ, पूरी तरह से अलग-थलग रहे।
आपको Movary को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।