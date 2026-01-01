1-क्लिक इंस्टॉलेशन में NextChat डिप्लॉय करें।
एक बेहतरीन इंटरफ़ेस के माध्यम से OpenAI, Claude, Gemini, और 20+ प्रदाताओं का समर्थन करने वाला सेल्फ-होस्टेड एआई चैट यूआई।
NextChat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NextChat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NextChat (पहले ChatGPT-Next-Web) एक ओपन-सोर्स चैट इंटरफ़ेस है जिसमें 88,000+ GitHub स्टार हैं — यह सबसे व्यापक रूप से स्टार किया गया सेल्फ-होस्टेड AI चैट क्लाइंट उपलब्ध है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek और दर्जनों अन्य प्रोवाइडर से जुड़ता है, जिससे आप डैशबोर्ड के बीच स्विच किए बिना या किसी थर्ड-पार्टी रैपर सर्विस के लिए भुगतान किए बिना एक सुसंगत UI के माध्यम से किसी भी LLM के साथ चैट कर सकते हैं।
NextChat को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी API कीज़ और बातचीत का इतिहास निजी रहता है। एक्सेस को पासवर्ड कोड से लॉक किया जा सकता है, और सभी चैट डेटा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में स्टोर होता है — इसमें मैनेज करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है और न ही कोई सर्वर-साइड डेटा रिटेंशन है।
NextChat की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्रोवाइडर समर्थन
OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI, और 20+ अन्य प्रोवाइडर्स से एक ही UI से कनेक्ट करें, टूल स्विच किए बिना।
बिल्ट-इन प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी
लेखन, कोडिंग, विश्लेषण और अनुवाद के लिए सैकड़ों पूर्व-निर्मित सिस्टम प्रॉम्प्ट्स — या अपने स्वयं के कस्टम टेम्पलेट्स बनाएं और सहेजें।
एक्सेस कोड सुरक्षा
पासवर्ड कोड के साथ अपने इंस्टेंस का उपयोग प्रतिबंधित करें, जिससे सार्वजनिक रूप से डिप्लॉय किए जाने पर आपकी API कुंजियों के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके।
कोई डेटाबेस की आवश्यकता नहीं।
सभी बातचीत उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहीत होती हैं — सर्वर स्टेटलेस रहता है, जिससे डिप्लॉयमेंट और रखरखाव न्यूनतम हो जाता है।
मार्कडाउन और कोड रेंडरिंग
प्रतिक्रियाएँ पूर्ण मार्कडाउन समर्थन के साथ प्रस्तुत होती हैं, जिसमें सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक, टेबल, LaTeX गणित और इनलाइन HTML शामिल हैं।
MCP प्लगइन समर्थन
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) को बाहरी टूल, फ़ाइल एक्सेस और कस्टम इंटीग्रेशन के साथ असिस्टेंट का विस्तार करने के लिए सक्षम करें।
आपको NextChat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।