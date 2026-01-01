NextChat (पहले ChatGPT-Next-Web) एक ओपन-सोर्स चैट इंटरफ़ेस है जिसमें 88,000+ GitHub स्टार हैं — यह सबसे व्यापक रूप से स्टार किया गया सेल्फ-होस्टेड AI चैट क्लाइंट उपलब्ध है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek और दर्जनों अन्य प्रोवाइडर से जुड़ता है, जिससे आप डैशबोर्ड के बीच स्विच किए बिना या किसी थर्ड-पार्टी रैपर सर्विस के लिए भुगतान किए बिना एक सुसंगत UI के माध्यम से किसी भी LLM के साथ चैट कर सकते हैं।

NextChat को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी API कीज़ और बातचीत का इतिहास निजी रहता है। एक्सेस को पासवर्ड कोड से लॉक किया जा सकता है, और सभी चैट डेटा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में स्टोर होता है — इसमें मैनेज करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है और न ही कोई सर्वर-साइड डेटा रिटेंशन है।