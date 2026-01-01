फेनरस एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डैशबोर्ड है जो आपके ब्राउज़र के नए टैब पेज को पूरी तरह से कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले होम पेज से बदल देता है। लिंक और एप्लिकेशन को ग्रुप्स में व्यवस्थित करें, स्मार्ट ऐप विजेट्स का उपयोग करें जो सोनार, राडार और जेलीफिन जैसी सेवाओं से लाइव डेटा खींचते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ कई सर्च इंजन कॉन्फ़िगर करें। आपके सभी पर्सनल ऐप्स और अक्सर देखी जाने वाली साइटें एक ही, प्राइवेट पेज से एक नज़र में उपलब्ध हैं।

क्योंकि फेनरस पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, आपके किसी भी ऐप URL, उपयोग पैटर्न या कॉन्फ़िगर की गई सेवाओं को थर्ड-पार्टी डैशबोर्ड सेवाओं के साथ साझा नहीं किया जाता है। डेटा एक लाइटवेट LiteDB फ़ाइल में संग्रहीत होता है, जिसका मतलब है कि प्रबंधित करने के लिए कोई बाहरी डेटाबेस नहीं है — सेटअप में कुछ सेकंड लगते हैं और पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक ही वॉल्यूम में समाहित होती है।