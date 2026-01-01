1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Fenrus डिप्लॉय करें
आपके ऐप्स, साइट्स और सेवाओं तक त्वरित पहुँच के लिए व्यक्तिगत होम पेज और डैशबोर्ड, जिसमें स्मार्ट ऐप विजेट्स और कस्टम सर्च इंजन शामिल हैं।
Fenrus के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fenrus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फेनरस एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डैशबोर्ड है जो आपके ब्राउज़र के नए टैब पेज को पूरी तरह से कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले होम पेज से बदल देता है। लिंक और एप्लिकेशन को ग्रुप्स में व्यवस्थित करें, स्मार्ट ऐप विजेट्स का उपयोग करें जो सोनार, राडार और जेलीफिन जैसी सेवाओं से लाइव डेटा खींचते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ कई सर्च इंजन कॉन्फ़िगर करें। आपके सभी पर्सनल ऐप्स और अक्सर देखी जाने वाली साइटें एक ही, प्राइवेट पेज से एक नज़र में उपलब्ध हैं।
क्योंकि फेनरस पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, आपके किसी भी ऐप URL, उपयोग पैटर्न या कॉन्फ़िगर की गई सेवाओं को थर्ड-पार्टी डैशबोर्ड सेवाओं के साथ साझा नहीं किया जाता है। डेटा एक लाइटवेट LiteDB फ़ाइल में संग्रहीत होता है, जिसका मतलब है कि प्रबंधित करने के लिए कोई बाहरी डेटाबेस नहीं है — सेटअप में कुछ सेकंड लगते हैं और पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक ही वॉल्यूम में समाहित होती है।
Fenrus की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट ऐप विजेट
Sonarr, Radarr, Jellyfin और अन्य जैसी सेवाओं को कनेक्ट करें ताकि लाइव स्टेटस, संख्या और गतिविधि डेटा सीधे आपके डैशबोर्ड टाइलों पर दिखाया जा सके।
कस्टम सर्च इंजन
किसी भी सर्च इंजन को URL पैटर्न और कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ जोड़ें, फिर एक ही कीस्ट्रोक से Google, DuckDuckGo, या अपनी खुद की Searx इंस्टेंस के बीच स्विच करें।
व्यवस्थित ऐप ग्रुप
लिंक और एप्लिकेशन को नाम वाले समूहों में व्यवस्थित करें ताकि कार्य ऐप्स, मीडिया सेवाएं, होम ऑटोमेशन और व्यक्तिगत साइटें साफ-सुथरी अलग रहें।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक स्वतंत्र डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ताकि घर या टीम में हर कोई अपना लेआउट और ऐप सूची बनाए रख सके।
स्वचालित फेविकॉन
Fenrus उन लिंक के लिए स्वचालित रूप से फेविकॉन फेच करता है जिनके लिए कोई कस्टम आइकन कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, जिससे आपका डैशबोर्ड बिना किसी मैन्युअल काम के देखने में व्यवस्थित रहता है।
कोई बाहरी डेटाबेस नहीं
सभी कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल LiteDB फ़ाइल में संग्रहीत है — किसी PostgreSQL या MySQL की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन एक साधारण फ़ाइल कॉपी बन जाते हैं।
आपको Fenrus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।