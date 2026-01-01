PieFed एक ओपन-सोर्स फ़ेडरेटेड लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच है — Python और Flask में लिखा गया Lemmy और Mbin का एक विकल्प। यह ActivityPub के माध्यम से व्यापक Fediverse से जुड़ता है ताकि Lemmy, Mbin, Mastodon और अन्य संगत सर्वर पर उपयोगकर्ता आपके द्वारा होस्ट किए गए समुदायों की सदस्यता ले सकें, और आपके सदस्य कहीं भी समुदायों का अनुसरण कर सकें।

PieFed खुद को सामुदायिक स्वास्थ्य पर एक मजबूत ध्यान के साथ अलग करता है: अंतर्निहित विश्वास स्तर, सामग्री चेतावनियाँ, विषय-आधारित फ़ीड क्यूरेशन, और विस्तृत मॉडरेटर टूलिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए मुख्य हैं बजाय अतिरिक्त एक्सटेंशन के। आपके VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सामग्री स्वामित्व, मॉडरेशन नीति और सदस्य डेटा को बिना किसी एल्गोरिथम फ़ीड हेरफेर या प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है।