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संघबद्ध Reddit-शैली लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच, उच्च-स्तरीय मॉडरेशन टूल और ActivityPub इंटरऑपरेबिलिटी के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PieFed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PieFed एक ओपन-सोर्स फ़ेडरेटेड लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच है — Python और Flask में लिखा गया Lemmy और Mbin का एक विकल्प। यह ActivityPub के माध्यम से व्यापक Fediverse से जुड़ता है ताकि Lemmy, Mbin, Mastodon और अन्य संगत सर्वर पर उपयोगकर्ता आपके द्वारा होस्ट किए गए समुदायों की सदस्यता ले सकें, और आपके सदस्य कहीं भी समुदायों का अनुसरण कर सकें।
PieFed खुद को सामुदायिक स्वास्थ्य पर एक मजबूत ध्यान के साथ अलग करता है: अंतर्निहित विश्वास स्तर, सामग्री चेतावनियाँ, विषय-आधारित फ़ीड क्यूरेशन, और विस्तृत मॉडरेटर टूलिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए मुख्य हैं बजाय अतिरिक्त एक्सटेंशन के। आपके VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सामग्री स्वामित्व, मॉडरेशन नीति और सदस्य डेटा को बिना किसी एल्गोरिथम फ़ीड हेरफेर या प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है।
PieFed की मुख्य विशेषताएं
एक्टिविटीपब फेडरेशन
Lemmy, Mbin, Mastodon, और अन्य Fediverse सेवाओं के साथ मिलकर काम करता है ताकि आपके समुदाय पूरे नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं तक पहुँच सकें, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित किए बिना।
उत्तम श्रेणी का मॉडरेशन
विश्वास स्तर, रिपोर्ट कतारें, सामग्री चेतावनियाँ, और प्रति-समुदाय नियम मॉडरेटरों को पहले दिन से चर्चा की गुणवत्ता पर सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं।
विषय-आधारित फ़ीड्स
संबंधित समुदायों को विषयों में समूहित करें और उपयोगकर्ताओं को एक-एक करके समुदायों की सदस्यता लेने के बजाय पूरे रुचि क्षेत्रों का अनुसरण करने दें।
मतदान और थ्रेडेड जवाब
परिचित Reddit-शैली की थ्रेडेड टिप्पणियाँ, अप और डाउन वोटिंग की सुविधा और चर्चाओं को रैंक करने के लिए कई सॉर्ट ऑर्डर के साथ।
अंतर्निहित API
लेमी क्लाइंट्स के साथ संगत Alpha API, उपयोगकर्ताओं को थर्ड-पार्टी मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स से ब्राउज़ करने और पोस्ट करने की सुविधा देता है जो पहले से ही इकोसिस्टम में मौजूद हैं।
हल्का पाइथन स्टैक
Flask, PostgreSQL, Redis, और Celery मामूली VPS हार्डवेयर पर कुशलता से चलते हैं, जिससे बुनियादी ढाँचे की लागत के बिना समुदाय के विकास के लिए गुंजाइश बनी रहती है।
आपको PieFed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।