Zammad एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेल्पडेस्क और ग्राहक सहायता प्रणाली है जो ईमेल, चैट, फोन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम वार्तालापों को एक ही टिकट कतार में समेकित करती है। एजेंट एक इनबॉक्स से काम करते हैं जबकि ग्राहक आप तक अपनी पसंद के किसी भी चैनल पर पहुँचते हैं, और प्रत्येक इंटरैक्शन को पूर्ण ऑडिट इतिहास के साथ एक एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल के विरुद्ध लॉग किया जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Zammad को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक डेटा, वार्तालाप प्रतिलेख, और SLA मेट्रिक्स को प्रति-एजेंट लाइसेंसिंग शुल्क के बिना आपके नियंत्रण में रखता है। यह प्लेटफ़ॉर्म एक व्यक्ति के सपोर्ट डेस्क से लेकर कस्टम वर्कफ़्लो, नॉलेज बेस लेखों और टाइम ट्रैकिंग के साथ एक मल्टी-टीम ऑपरेशन तक स्केल करता है।