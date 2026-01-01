एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Zammad डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स हेल्पडेस्क और ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म जो ईमेल, चैट और सोशल चैनलों को एक सिंगल टिकटिंग वर्कफ़्लो में बदल देता है।
Zammad के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zammad के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Zammad एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेल्पडेस्क और ग्राहक सहायता प्रणाली है जो ईमेल, चैट, फोन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम वार्तालापों को एक ही टिकट कतार में समेकित करती है। एजेंट एक इनबॉक्स से काम करते हैं जबकि ग्राहक आप तक अपनी पसंद के किसी भी चैनल पर पहुँचते हैं, और प्रत्येक इंटरैक्शन को पूर्ण ऑडिट इतिहास के साथ एक एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल के विरुद्ध लॉग किया जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Zammad को सेल्फ-होस्ट करना ग्राहक डेटा, वार्तालाप प्रतिलेख, और SLA मेट्रिक्स को प्रति-एजेंट लाइसेंसिंग शुल्क के बिना आपके नियंत्रण में रखता है। यह प्लेटफ़ॉर्म एक व्यक्ति के सपोर्ट डेस्क से लेकर कस्टम वर्कफ़्लो, नॉलेज बेस लेखों और टाइम ट्रैकिंग के साथ एक मल्टी-टीम ऑपरेशन तक स्केल करता है।
Zammad की मुख्य विशेषताएं
बहु-चैनल इनबॉक्स
ईमेल, वेब चैट, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और फोन से टिकटें एक ही कतार में प्राप्त करें ताकि एजेंटों को टूल के बीच टैब बदलने की ज़रूरत न पड़े।
SLA और एस्केलेशन
प्रत्येक ग्राहक या टिकट प्रकार के अनुसार प्रतिक्रिया और समाधान लक्ष्य निर्धारित करें, समय-सीमा चूकने पर स्वचालित एस्केलेशन के साथ।
ज्ञानाधार
बहुभाषी समर्थन के साथ सार्वजनिक और आंतरिक लेख प्रकाशित करें ताकि बार-बार आने वाले टिकटों को कम किया जा सके और नए एजेंटों को तेज़ी से ऑनबोर्ड किया जा सके।
संपूर्ण पाठ खोज
Elasticsearch-आधारित खोज हर टिकट, लेख और ग्राहक रिकॉर्ड में, बड़े पैमाने पर भी मिलीसेकंड में परिणाम देती है।
कस्टम कार्यप्रवाह
बिना कोड लिखे ट्रिगर-आधारित ऑटोमेशन और शेड्यूलर जॉब्स बनाएं जो टिकटों को रूट करते हैं, जवाब भेजते हैं और फ़ील्ड्स को अपडेट करते हैं।
REST API और वेबहुक्स
Zammad को CRMs, मॉनिटरिंग टूल्स और चैटबॉट्स के साथ एक व्यापक REST API और आउटबाउंड वेबहुक्स के माध्यम से एकीकृत करें।
आपको Zammad को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।