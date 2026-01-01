Neko एक सेल्फ-होस्टेड वर्चुअल ब्राउज़र है जो WebRTC पर एक लाइव ब्राउज़र सेशन स्ट्रीम करता है ताकि कई उपयोगकर्ता इसे एक साथ देख और नियंत्रित कर सकें। मूल रूप से वॉच पार्टियों के लिए बनाया गया था, यह एक बहुमुखी रिमोट-ब्राउज़र प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है जो Firefox, Chromium और अन्य इंजनों को स्थायी प्रोफ़ाइल स्टोरेज के साथ सपोर्ट करता है।

अपने खुद के VPS पर Neko को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस बात का नियंत्रण देता है कि सेशन को कौन ऐक्सेस कर सकता है, आपके होम IP को निजी रखता है, और हर कनेक्टेड दर्शक को बिना किसी थर्ड-पार्टी स्क्रीन-शेयरिंग सेवाओं पर निर्भर किए सुचारू रूप से स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक अपलोड बैंडविड्थ प्रदान करता है।