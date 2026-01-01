1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Neko डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड वर्चुअल ब्राउज़र जो WebRTC के माध्यम से वास्तविक समय में कई उपयोगकर्ताओं को एक साझा सत्र स्ट्रीम करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Neko के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Neko एक सेल्फ-होस्टेड वर्चुअल ब्राउज़र है जो WebRTC पर एक लाइव ब्राउज़र सेशन स्ट्रीम करता है ताकि कई उपयोगकर्ता इसे एक साथ देख और नियंत्रित कर सकें। मूल रूप से वॉच पार्टियों के लिए बनाया गया था, यह एक बहुमुखी रिमोट-ब्राउज़र प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है जो Firefox, Chromium और अन्य इंजनों को स्थायी प्रोफ़ाइल स्टोरेज के साथ सपोर्ट करता है।
अपने खुद के VPS पर Neko को सेल्फ-होस्ट करना आपको इस बात का नियंत्रण देता है कि सेशन को कौन ऐक्सेस कर सकता है, आपके होम IP को निजी रखता है, और हर कनेक्टेड दर्शक को बिना किसी थर्ड-पार्टी स्क्रीन-शेयरिंग सेवाओं पर निर्भर किए सुचारू रूप से स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक अपलोड बैंडविड्थ प्रदान करता है।
Neko की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम WebRTC स्ट्रीमिंग
अल्ट्रा-लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग रिमोट ब्राउज़र इंटरैक्शन को लोकल ब्राउज़िंग जितना ही प्रतिक्रियाशील बनाती है, यहां तक कि कई एक साथ देखने वाले दर्शकों के लिए भी।
बहु-उपयोगकर्ता नियंत्रण
कई उपयोगकर्ता एक ही सत्र में कर्सर नियंत्रण और कीबोर्ड इनपुट साझा कर सकते हैं, जिसमें दृश्य संकेतक प्रत्येक प्रतिभागी की कर्सर स्थिति दिखाते हैं।
भूमिका-आधारित ऐक्सेस
एडमिन और सदस्य भूमिकाएँ आपको तुरंत नियंत्रण देने या रद्द करने की सुविधा देती हैं, जिससे संवेदनशील ऑपरेशंस सुरक्षित रहते हैं और सहयोगात्मक ब्राउज़िंग की अनुमति मिलती है।
स्थायी ब्राउज़र प्रोफाइल
ब्राउज़र सेटिंग्स, बुकमार्क्स और सेशन डेटा एक नामित वॉल्यूम में संग्रहीत किए जाते हैं ताकि आपका वर्चुअल ब्राउज़र रीस्टार्ट के बाद वहीं से शुरू हो जहाँ से उसने छोड़ा था।
लचीले ब्राउज़र इंजन
फ़ायरफ़ॉक्स, क्रोमियम, अनगूगल्ड-क्रोमियम, और अन्य वेरिएंट में से अपनी गोपनीयता, अनुकूलता या फीचर आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए चुनें।
आपको Neko को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।