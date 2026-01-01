SigNoz एक फुल-स्टैक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे नेटिव रूप से OpenTelemetry पर बनाया गया है। यह कई अलग-अलग टूल्स — एक ट्रेसिंग बैकएंड, एक मेट्रिक्स स्टोर और एक लॉग एग्रीगेटर — को एक सिंगल एप्लिकेशन से बदल देता है जो एक ही UI में तीनों सिग्नलों को सहसंबंधित करता है। इंजीनियर टैब बदले बिना या मैन्युअल रूप से डेटा को एक साथ जोड़े बिना एक धीमी ट्रेस से सीधे संबंधित लॉग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स पर जा सकते हैं।

SaaS APM वेंडर्स के विपरीत, अपने खुद के VPS पर SigNoz को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टेलीमेट्री डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या डेटा प्रतिधारण सीमाएं नहीं लगाई जाती हैं। ClickHouse स्टोरेज इंजन उच्च इनजेशन वॉल्यूम पर भी क्वेरीज़ को तेज़ बनाता है, और नेटिव OpenTelemetry सपोर्ट का मतलब है कि कोई भी OTel-इंस्ट्रूमेंटेड सर्विस वेंडर-विशिष्ट SDKs के बिना डेटा भेजती है।