1-क्लिक में SigNoz डिप्लॉय करें।
OpenTelemetry-नेटिव APM जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, मेट्रिक्स और लॉग्स को एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SigNoz के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SigNoz एक फुल-स्टैक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसे नेटिव रूप से OpenTelemetry पर बनाया गया है। यह कई अलग-अलग टूल्स — एक ट्रेसिंग बैकएंड, एक मेट्रिक्स स्टोर और एक लॉग एग्रीगेटर — को एक सिंगल एप्लिकेशन से बदल देता है जो एक ही UI में तीनों सिग्नलों को सहसंबंधित करता है। इंजीनियर टैब बदले बिना या मैन्युअल रूप से डेटा को एक साथ जोड़े बिना एक धीमी ट्रेस से सीधे संबंधित लॉग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स पर जा सकते हैं।
SaaS APM वेंडर्स के विपरीत, अपने खुद के VPS पर SigNoz को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टेलीमेट्री डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या डेटा प्रतिधारण सीमाएं नहीं लगाई जाती हैं। ClickHouse स्टोरेज इंजन उच्च इनजेशन वॉल्यूम पर भी क्वेरीज़ को तेज़ बनाता है, और नेटिव OpenTelemetry सपोर्ट का मतलब है कि कोई भी OTel-इंस्ट्रूमेंटेड सर्विस वेंडर-विशिष्ट SDKs के बिना डेटा भेजती है।
SigNoz की मुख्य विशेषताएं
वितरित ट्रेसिंग
फ़्लेम ग्राफ़, स्पैन विवरण और P50/P95/P99 लेटेंसी ब्रेकडाउन के साथ सेवाओं में एंड-टू-एंड रिक्वेस्ट फ़्लो को विज़ुअलाइज़ करें।
मेट्रिक्स मॉनिटरिंग
OpenTelemetry के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लिकेशन मेट्रिक्स को प्राप्त और क्वेरी किया जा सकता है, जिसमें डैशबोर्ड और अलर्ट नियम अंतर्निहित हैं।
लॉग प्रबंधन
सभी सेवाओं से लॉग्स को केंद्रीकृत करें, ट्रेस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर फ़िल्टर करें, और एक अलग लॉगिंग स्टैक के बिना पूर्ण-पाठ खोजें चलाएं।
सहसंबंधित संकेत
एक धीमी ट्रेस से सहसंबंधित लॉग्स और होस्ट मेट्रिक्स तक एक क्लिक में पहुँचें — अलग-अलग टूल्स में मैन्युअल सहसंबंध की आवश्यकता नहीं है।
OpenTelemetry नेटिव
OTel SDKs के साथ पहले से ही इंस्ट्रूमेंटेड कोई भी सेवा, बिना वेंडर लॉक-इन या कस्टम एजेंटों के, तुरंत SigNoz को डेटा भेजती है।
बिल्ट-इन अलर्टिंग
किसी भी मीट्रिक या ट्रेस सिग्नल पर थ्रेशोल्ड और विसंगति अलर्ट परिभाषित करें और सूचनाओं को स्लैक, पेजड्यूटी, या वेबहुक्स पर रूट करें।
आपको SigNoz को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।