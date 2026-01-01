Relaticle एक सेल्फ-होस्टेड CRM प्लेटफॉर्म है जिसे इसके मूल में नेटिव AI एजेंट सपोर्ट के साथ बनाया गया है। यह एक आधुनिक फिलामेंट-पावर्ड इंटरफ़ेस के माध्यम से कॉन्टैक्ट्स, कंपनियों और सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करता है, जबकि 30 मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स को उजागर करता है जो AI एजेंट्स को CRM डेटा को सीधे पढ़ने और लिखने की सुविधा देते हैं — UI को स्क्रैप किए बिना या नाजुक इंटीग्रेशन पर निर्भर किए बिना।

पारंपरिक CRMs के विपरीत जो AI को बाद में जोड़ते हैं, Relaticle को एक ही डेटा मॉडल के माध्यम से मानव और AI एजेंट दोनों के संचालन के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया है। एक REST API पूर्ण प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रदान करता है, और एक Laravel Horizon बैकग्राउंड वर्कर इम्पोर्ट्स, नोटिफिकेशन्स और शेड्यूल्ड ऑटोमेशन को संभालता है। सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में रहता है।