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नेटिव AI एजेंट समर्थन, 30 MCP टूल्स और ग्राहक वर्कफ़्लो को स्वचालित करने के लिए REST API के साथ ओपन-सोर्स CRM।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Relaticle के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Relaticle एक सेल्फ-होस्टेड CRM प्लेटफॉर्म है जिसे इसके मूल में नेटिव AI एजेंट सपोर्ट के साथ बनाया गया है। यह एक आधुनिक फिलामेंट-पावर्ड इंटरफ़ेस के माध्यम से कॉन्टैक्ट्स, कंपनियों और सेल्स पाइपलाइन को मैनेज करता है, जबकि 30 मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स को उजागर करता है जो AI एजेंट्स को CRM डेटा को सीधे पढ़ने और लिखने की सुविधा देते हैं — UI को स्क्रैप किए बिना या नाजुक इंटीग्रेशन पर निर्भर किए बिना।
पारंपरिक CRMs के विपरीत जो AI को बाद में जोड़ते हैं, Relaticle को एक ही डेटा मॉडल के माध्यम से मानव और AI एजेंट दोनों के संचालन के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया है। एक REST API पूर्ण प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रदान करता है, और एक Laravel Horizon बैकग्राउंड वर्कर इम्पोर्ट्स, नोटिफिकेशन्स और शेड्यूल्ड ऑटोमेशन को संभालता है। सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में रहता है।
Relaticle की मुख्य विशेषताएं
नेटिव एआई एजेंट सहायता
30 अंतर्निहित मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल उपकरण AI एजेंटों को बिना किसी कस्टम इंटीग्रेशन के सीधे संपर्क बनाने, पाइपलाइन अपडेट करने और CRM डेटा क्वेरी करने की अनुमति देते हैं।
कॉन्टैक्ट्स और पाइपलाइन
एक संरचित सीआरएम में संपर्कों, कंपनियों, सौदों और बिक्री पाइपलाइनों का प्रबंधन करें, जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें हर ग्राहक संबंध का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड चाहिए।
पूर्ण REST API
एक पूर्ण REST API वेब इंटरफ़ेस तक पहुँचे बिना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन और कस्टम रिपोर्टिंग के लिए सभी CRM ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध कराता है।
बैकग्राउंड जॉब प्रोसेसिंग
Laravel Horizon इम्पोर्ट्स, नोटिफिकेशन्स और शेड्यूल्ड टास्क के लिए क्यूड जॉब्स को प्रोसेस करता है, जिससे भारी ऑपरेशन्स के दौरान वेब इंटरफ़ेस ब्लॉक नहीं होता।
OAuth सामाजिक लॉगिन
टीम के सदस्य GitHub या Google खातों से साइन इन करते हैं, जिससे CRM के लिए क्रेडेंशियल के एक अलग सेट को प्रबंधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
आपको Relaticle को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।