एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में LibreChat डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स एआई चैट प्लेटफ़ॉर्म जो OpenAI, Anthropic, Google Gemini, और स्थानीय मॉडल के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
LibreChat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LibreChat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LibreChat एक सेल्फ-होस्टेड ChatGPT विकल्प है जिसे 15,000 से अधिक GitHub स्टार मिले हैं, जो आपको कई AI प्रोवाइडर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक सिंगल, पॉलिश इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह OpenAI GPT मॉडल्स, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, और Ollama के माध्यम से स्थानीय रूप से होस्ट किए गए मॉडल्स को सपोर्ट करता है — यह सब एक ही डिप्लॉयमेंट से, विभिन्न वेंडर डैशबोर्ड के बीच स्विच किए बिना।
यह टेम्पलेट संपूर्ण LibreChat स्टैक को बंडल करता है: बातचीत स्टोरेज के लिए MongoDB, पूर्ण-टेक्स्ट चैट हिस्ट्री सर्च के लिए MeiliSearch, और RAG डॉक्यूमेंट क्वेरीज़ के लिए एक PostgreSQL वेक्टर डेटाबेस। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से संवेदनशील बातचीत आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जबकि आपको API कीज़, यूज़र एक्सेस और लागत प्रबंधन पर पूरा नियंत्रण मिलता है।
LibreChat की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रदाता AI पहुँच
OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल जेमिनी, एज़्योर OpenAI, और स्थानीय ओलामा मॉडल को कनेक्ट करें और एक ही चैट सेशन में उनके बीच स्विच करें।
RAG दस्तावेज़ प्रश्न
बिल्ट-इन pgvector-संचालित रिट्रीवल पाइपलाइन का उपयोग करके दस्तावेज़ अपलोड करें और किसी भी कनेक्टेड AI मॉडल के साथ उनसे क्वेरी करें।
बातचीत सर्च
अपनी पूरी बातचीत के इतिहास में MeiliSearch द्वारा संचालित फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ पिछली चैट तुरंत ढूंढें।
उपयोगकर्ता प्रबंधन
ईमेल/पासवर्ड लॉगिन के साथ कई उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करें, API कुंजी एक्सेस को केंद्रीय रूप से प्रबंधित करें, और प्रति-उपयोगकर्ता टोकन खपत को ट्रैक करें।
पूरी गोपनीयता
सभी AI बातचीत और अपलोड किए गए दस्तावेज़ आपके VPS पर रहते हैं — आपके द्वारा चुने गए AI प्रदाता API के अलावा कोई तीसरे पक्ष का डेटा संग्रह नहीं होता है।
आपको LibreChat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।