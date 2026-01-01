LibreChat एक सेल्फ-होस्टेड ChatGPT विकल्प है जिसे 15,000 से अधिक GitHub स्टार मिले हैं, जो आपको कई AI प्रोवाइडर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक सिंगल, पॉलिश इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह OpenAI GPT मॉडल्स, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, और Ollama के माध्यम से स्थानीय रूप से होस्ट किए गए मॉडल्स को सपोर्ट करता है — यह सब एक ही डिप्लॉयमेंट से, विभिन्न वेंडर डैशबोर्ड के बीच स्विच किए बिना।

यह टेम्पलेट संपूर्ण LibreChat स्टैक को बंडल करता है: बातचीत स्टोरेज के लिए MongoDB, पूर्ण-टेक्स्ट चैट हिस्ट्री सर्च के लिए MeiliSearch, और RAG डॉक्यूमेंट क्वेरीज़ के लिए एक PostgreSQL वेक्टर डेटाबेस। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से संवेदनशील बातचीत आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जबकि आपको API कीज़, यूज़र एक्सेस और लागत प्रबंधन पर पूरा नियंत्रण मिलता है।