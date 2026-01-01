MiroFish एक AI भविष्यवाणी इंजन है जो OASIS मल्टी-एजेंट सिमुलेशन फ्रेमवर्क पर बना है। यह हज़ारों AI एजेंट्स से भरी पैरेलल डिजिटल दुनिया का निर्माण करता है, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वतंत्र व्यक्तित्व, Zep Cloud द्वारा संचालित दीर्घकालिक मेमोरी और व्यवहारिक तर्क होते हैं। उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया की घटनाओं को सीड डेटा के रूप में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि सिमुलेटेड आबादी कैसे प्रतिक्रिया करती है — जिससे सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मार्केट मूवमेंट्स और पॉलिसी के प्रभावों के लिए परिणाम की भविष्यवाणियाँ उत्पन्न होती हैं।

MiroFish को सेल्फ-होस्ट करने से आपको रिसोर्स-इंटेंसिव सिमुलेशन के लिए डेडिकेटेड कंप्यूट मिलता है और संवेदनशील बिज़नेस इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल सिग्नल्स और प्री-रिलीज़ एनालिसिस पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। आपको LLM प्रोवाइडर के चयन और लागत ऑप्टिमाइज़ेशन पर भी पूरा नियंत्रण मिलता है।