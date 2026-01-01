1-क्लिक में MiroFish डिप्लॉय करें।
मल्टी-एजेंट स्वार्म सिमुलेशन का उपयोग करके AI भविष्यवाणी इंजन वास्तविक दुनिया के सामाजिक और बाजार परिणामों का पूर्वानुमान लगाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MiroFish के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MiroFish एक AI भविष्यवाणी इंजन है जो OASIS मल्टी-एजेंट सिमुलेशन फ्रेमवर्क पर बना है। यह हज़ारों AI एजेंट्स से भरी पैरेलल डिजिटल दुनिया का निर्माण करता है, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वतंत्र व्यक्तित्व, Zep Cloud द्वारा संचालित दीर्घकालिक मेमोरी और व्यवहारिक तर्क होते हैं। उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया की घटनाओं को सीड डेटा के रूप में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि सिमुलेटेड आबादी कैसे प्रतिक्रिया करती है — जिससे सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मार्केट मूवमेंट्स और पॉलिसी के प्रभावों के लिए परिणाम की भविष्यवाणियाँ उत्पन्न होती हैं।
MiroFish को सेल्फ-होस्ट करने से आपको रिसोर्स-इंटेंसिव सिमुलेशन के लिए डेडिकेटेड कंप्यूट मिलता है और संवेदनशील बिज़नेस इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल सिग्नल्स और प्री-रिलीज़ एनालिसिस पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। आपको LLM प्रोवाइडर के चयन और लागत ऑप्टिमाइज़ेशन पर भी पूरा नियंत्रण मिलता है।
MiroFish की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-एजेंट सिमुलेशन
अद्वितीय व्यक्तित्वों और स्थायी स्मृति वाले हजारों AI एजेंट समानांतर डिजिटल दुनिया में इंटरैक्ट करते हैं, जिससे उभरती सामाजिक गतिशीलता पैदा होती है।
सामाजिक प्लेटफॉर्म मॉडलिंग
यह ट्विटर और रेडिट जैसे वातावरण का अनुकरण करता है, जिसमें पोस्ट करना, टिप्पणी करना, फॉलो करना और रीपोस्ट करना शामिल है, ताकि वास्तविक प्लेटफॉर्म के व्यवहार को दर्शाया जा सके।
विहंगम दृश्य नियंत्रण
वैरिएबल्स और ब्रेकिंग-न्यूज़ इवेंट्स को ईश्वर-दृष्टि परिप्रेक्ष्य से इंजेक्ट करें ताकि यह देखा जा सके कि सिम्युलेटेड आबादी रियल टाइम में कैसे प्रतिक्रिया करती है।
स्वचालित रिपोर्ट्स
AI-जनरेटेड विश्लेषण रिपोर्ट सिमुलेशन परिणामों और भविष्यवाणियों का सारांश देती हैं, जिससे जटिल एजेंट इंटरैक्शन की मैन्युअल व्याख्या की आवश्यकता कम हो जाती है।
लचीला LLM बैकएंड
OpenAI या किसी भी OpenAI API-संगत प्रदाता के साथ काम करता है, जो आपको लागत के मुकाबले सिमुलेशन की गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए मॉडल बदलने की सुविधा देता है।
आपको MiroFish को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।