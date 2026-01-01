1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Ghostfolio डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित ओपन-सोर्स धन प्रबंधन डैशबोर्ड, जो स्टॉक, ETFs और क्रिप्टो में निवेशों को ट्रैक करने के लिए है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ghostfolio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ghostfolio एक ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड है जो आपके निवेश पोर्टफोलियो को कई परिसंपत्ति वर्गों — स्टॉक, ईटीएफ, क्रिप्टोकरेंसी, और बहुत कुछ — को एक ही एकीकृत दृश्य में जोड़ता है। यह आपके वित्तीय डेटा को थर्ड-पार्टी सेवाओं पर भेजे बिना विस्तृत परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, समय-भारित रिटर्न और रियल-टाइम मार्केट डेटा प्रदान करता है।
अपने VPS पर Ghostfolio को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील वित्तीय जानकारी का पूर्ण स्वामित्व देता है। इस डिप्लॉयमेंट में टिकाऊ डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और कैशिंग के लिए Redis शामिल है, जो आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बढ़ने के साथ-साथ तेज़ पोर्टफोलियो गणना और विश्वसनीय परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।
Ghostfolio की मुख्य विशेषताएं
बहु-परिसंपत्ति ट्रैकिंग
एक एकीकृत पोर्टफोलियो डैशबोर्ड में स्टॉक, ईटीएफ, क्रिप्टोकरेंसी, बॉन्ड और वैकल्पिक संपत्तियों की निगरानी करें।
प्रदर्शन एनालिटिक्स
विस्तृत समय-भारित रिटर्न, आंतरिक प्रतिफल दर, और वार्षिक प्रदर्शन मेट्रिक्स आपको आपके निवेश संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।
गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन
सभी वित्तीय डेटा आपके अपने सर्वर पर रहता है — आपके पोर्टफोलियो या लेनदेन इतिहास तक किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड की पहुँच नहीं।
लाभांश ट्रैकिंग
आय रिपोर्टिंग और यील्ड गणनाओं के साथ सभी होल्डिंग्स में लाभांश आय और वितरण को ट्रैक करें।
CSV इंपोर्ट
CSV फ़ाइलों और विभिन्न ब्रोकर प्लेटफॉर्म से लेनदेन आयात करके अपने मौजूदा पोर्टफोलियो इतिहास को तेज़ी से ऑनबोर्ड करें।
आपको Ghostfolio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।