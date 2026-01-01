Ghostfolio एक ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड है जो आपके निवेश पोर्टफोलियो को कई परिसंपत्ति वर्गों — स्टॉक, ईटीएफ, क्रिप्टोकरेंसी, और बहुत कुछ — को एक ही एकीकृत दृश्य में जोड़ता है। यह आपके वित्तीय डेटा को थर्ड-पार्टी सेवाओं पर भेजे बिना विस्तृत परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, समय-भारित रिटर्न और रियल-टाइम मार्केट डेटा प्रदान करता है।

अपने VPS पर Ghostfolio को सेल्फ-होस्ट करना आपको संवेदनशील वित्तीय जानकारी का पूर्ण स्वामित्व देता है। इस डिप्लॉयमेंट में टिकाऊ डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और कैशिंग के लिए Redis शामिल है, जो आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बढ़ने के साथ-साथ तेज़ पोर्टफोलियो गणना और विश्वसनीय परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।