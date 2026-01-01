एक क्लिक इंस्टॉलेशन में NATS डिप्लॉय करें।
क्लाउड-नेटिव, उच्च-प्रदर्शन मैसेजिंग सिस्टम, जिसमें माइक्रोसर्विसेज़, IoT और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लिकेशन के लिए सब-मिलीसेकंड लेटेंसी है।
NATS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NATS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NATS एक हल्का, ओपन-सोर्स मैसेजिंग सिस्टम है जिसे क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है। यह न्यूनतम फुटप्रिंट के साथ सब-मिलीसेकंड पब्लिश-सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट-रिप्लाई और क्यू ग्रुप मैसेजिंग प्रदान करता है — सर्वर बाइनरी 20MB से कम है और इसे किसी बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। NATS प्रति सेकंड लाखों मैसेज संभालता है, जिससे यह उपलब्ध सबसे तेज़ मैसेज ब्रोकर्स में से एक बन जाता है।
JetStream, NATS की बिल्ट-इन परसिस्टेंस लेयर, एक अलग क्यू या डेटाबेस सर्विस की आवश्यकता के बिना ड्यूरेबल स्ट्रीम्स, रीप्ले और एक्ज़ैक्टली-वन्स डिलीवरी जोड़ता है। अपने खुद के VPS पर NATS को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेटा लोकैलिटी पर पूरा नियंत्रण देता है, प्रति-मैसेज क्लाउड शुल्क को समाप्त करता है, और न्यूनतम लेटेंसी के लिए आपके मैसेज बस को आपकी सेवाओं के जितना संभव हो उतना करीब रखता है।
NATS की मुख्य विशेषताएं
Pub/Sub मैसेजिंग
किसी भी संख्या में ग्राहकों को तुरंत संदेश प्रसारित करें, विषय-आधारित रूटिंग और लचीले मैसेज फैन-आउट के लिए वाइल्डकार्ड सब्सक्रिप्शन के साथ।
जेटस्ट्रीम परसिस्टेंस
टिकाऊ स्ट्रीम्स और उपभोक्ताओं के साथ संदेशों को बनाए रखें, फिर से चलाएं और प्रोसेस करें — अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ठीक एक बार डिलीवरी और संदेश इतिहास जोड़ते हुए।
अनुरोध-उत्तर पैटर्न
बिल्ट-इन रिक्वेस्ट-रिप्लाई के साथ एसिंक्रोनस मैसेजिंग पर सिंक्रोनस-शैली RPC बनाएं, जो स्वचालित टाइमआउट हैंडलिंग के साथ सर्विस-टू-सर्विस कॉल को सक्षम बनाता है।
कतार समूह
क्यू ग्रुप्स का उपयोग करके क्षैतिज रूप से स्केल्ड उपभोक्ताओं में काम वितरित करें — NATS स्वचालित रूप से एक ग्रुप के सभी सदस्यों में संदेशों को लोड-बैलेंस करता है।
बिल्ट-इन क्लस्टरिंग
उच्च उपलब्धता के लिए स्वचालित रूट डिस्कवरी और RAFT-आधारित JetStream रेप्लिकेशन के साथ कई नोड्स में एक फॉल्ट-टॉलरेंट क्लस्टर बनाएं।
HTTP मॉनिटरिंग
पोर्ट 8222 पर बिल्ट-इन मॉनिटरिंग एंडपॉइंट के माध्यम से सर्वर स्वास्थ्य, कनेक्शन आंकड़े, जेटस्ट्रीम मेट्रिक्स और सदस्यता डेटा ब्राउज़ करें।
आपको NATS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।