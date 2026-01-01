NATS एक हल्का, ओपन-सोर्स मैसेजिंग सिस्टम है जिसे क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है। यह न्यूनतम फुटप्रिंट के साथ सब-मिलीसेकंड पब्लिश-सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट-रिप्लाई और क्यू ग्रुप मैसेजिंग प्रदान करता है — सर्वर बाइनरी 20MB से कम है और इसे किसी बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। NATS प्रति सेकंड लाखों मैसेज संभालता है, जिससे यह उपलब्ध सबसे तेज़ मैसेज ब्रोकर्स में से एक बन जाता है।

JetStream, NATS की बिल्ट-इन परसिस्टेंस लेयर, एक अलग क्यू या डेटाबेस सर्विस की आवश्यकता के बिना ड्यूरेबल स्ट्रीम्स, रीप्ले और एक्ज़ैक्टली-वन्स डिलीवरी जोड़ता है। अपने खुद के VPS पर NATS को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेटा लोकैलिटी पर पूरा नियंत्रण देता है, प्रति-मैसेज क्लाउड शुल्क को समाप्त करता है, और न्यूनतम लेटेंसी के लिए आपके मैसेज बस को आपकी सेवाओं के जितना संभव हो उतना करीब रखता है।