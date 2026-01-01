Plone एक परिपक्व, एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स CMS है जो एक ठोस Python नींव पर निर्मित है। यह सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और वैश्विक निगमों में हजारों साइटों को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें 20 से अधिक वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है और बिना किसी रिपोर्ट की गई रिमोट-कोड-एग्जीक्यूशन भेद्यता के। Plone 6 क्लासिक UI के साथ आता है — एक पूर्ण-विशेषताओं वाला संपादकीय वातावरण जिसमें दानेदार भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, बहुभाषी सामग्री, संस्करण नियंत्रण और 300 से अधिक पैकेज वाला एक समृद्ध ऐड-ऑन इकोसिस्टम शामिल है।

अपने VPS पर Plone को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी सामग्री और उपयोगकर्ता डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है, कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं होती है, और Python ऐड-ऑन और एक REST API के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने की सुविधा मिलती है जो हेडलेस और हाइब्रिड पब्लिशिंग वर्कफ़्लो को शक्ति प्रदान करता है।