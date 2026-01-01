1-क्लिक इंस्टॉलेशन में प्लोन डिप्लॉय करें।
सुरक्षित, ओपन-सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिस पर सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्यमों द्वारा दो दशकों से अधिक समय से भरोसा किया जाता है।
Plone के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plone के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plone एक परिपक्व, एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स CMS है जो एक ठोस Python नींव पर निर्मित है। यह सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और वैश्विक निगमों में हजारों साइटों को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें 20 से अधिक वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है और बिना किसी रिपोर्ट की गई रिमोट-कोड-एग्जीक्यूशन भेद्यता के। Plone 6 क्लासिक UI के साथ आता है — एक पूर्ण-विशेषताओं वाला संपादकीय वातावरण जिसमें दानेदार भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, बहुभाषी सामग्री, संस्करण नियंत्रण और 300 से अधिक पैकेज वाला एक समृद्ध ऐड-ऑन इकोसिस्टम शामिल है।
अपने VPS पर Plone को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी सामग्री और उपयोगकर्ता डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है, कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग नहीं होती है, और Python ऐड-ऑन और एक REST API के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने की सुविधा मिलती है जो हेडलेस और हाइब्रिड पब्लिशिंग वर्कफ़्लो को शक्ति प्रदान करता है।
Plone की मुख्य विशेषताएं
एंटरप्राइज़-स्तरीय सुरक्षा
Plone का 20 साल का सुरक्षा रिकॉर्ड और एक समर्पित सुरक्षा टीम है — जो इसे उन सरकारी और स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए पसंदीदा CMS बनाता है जो सुरक्षा भंग बर्दाश्त नहीं कर सकते।
विस्तृत ऐक्सेस नियंत्रण
सामग्री ट्री के किसी भी स्तर पर भूमिकाओं और अनुमतियों को परिभाषित करें, ताकि संपादक, समीक्षक और पाठक केवल वही देख और संशोधित कर सकें जिसके लिए वे अधिकृत हैं।
पूर्ण कॉन्टेंट वर्जनिंग
हर सामग्री परिवर्तन को ट्रैक किया जाता है और उसे वापस किया जा सकता है — संस्करणों की तुलना करें, पिछली स्थितियों को पुनर्स्थापित करें, और अतिरिक्त प्लगइन्स के बिना एक पूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाए रखें।
बहुभाषी सहायता
बिल्ट-इन अनुवाद वर्कफ़्लो, भाषा-जागरूक नेविगेशन और प्रत्येक भाषा के लिए पब्लिशिंग कंट्रोल के साथ कई भाषाओं में कंटेंट मैनेज करें।
REST API
plone.restapi लेयर सभी सामग्री और कॉन्फ़िगरेशन को JSON एंडपॉइंट्स के रूप में उपलब्ध कराती है, जिससे हेडलेस पब्लिशिंग, मोबाइल ऐप्स और थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन सक्षम होते हैं।
विस्तारणीय ऐड-ऑन इकोसिस्टम
300 से अधिक कम्युनिटी ऐड-ऑन ई-कॉमर्स, LDAP ऑथेंटिकेशन, एडवांस्ड सर्च और कस्टम वर्कफ़्लो को कवर करते हैं — ये सभी कोर को फोर्क किए बिना इंस्टॉल किए जा सकते हैं।
आपको Plone को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।