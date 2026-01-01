एक क्लिक में Flagsmith डिप्लॉय करें।
कोड को अप्रकट रूप से जारी करने, A/B टेस्ट चलाने और उपयोगकर्ताओं को सेगमेंट के अनुसार लक्षित करने के लिए ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और रिमोट कॉन्फिग सर्विस।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Flagsmith के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Flagsmith एक ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और रिमोट कॉन्फिग प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को टॉगल के पीछे कोड शिप करने, यूज़र सेगमेंट को फीचर्स टारगेट करने और बिना रीडिप्लॉय किए A/B टेस्ट चलाने की सुविधा देता है। LaunchDarkly और Split के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया, यह प्रति-एनवायरनमेंट फ्लैग वैल्यूज़, परसेंटेज रोलआउट्स, मल्टीवैरिएट वेरिएशन्स, ऑडिट लॉग्स और हर प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मोबाइल फ्रेमवर्क के लिए SDKs प्रदान करता है।
अपने VPS पर Flagsmith को सेल्फ-होस्ट करने से हर फीचर फ्लैग, यूज़र सेगमेंट और रोलआउट निर्णय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, बजाय इसके कि वह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से होकर गुजरे जो देख सके कि आपका प्रोडक्ट कैसे रोल आउट किया गया है। बंडल्ड टास्क प्रोसेसर वेबहुक डिलीवरी, शेड्यूल्ड फ्लैग परिवर्तनों और ऑडिट लॉग आर्काइवल को एसिंक्रोनस रूप से हैंडल करता है, बिना फ्लैग इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक किए।
Flagsmith की मुख्य विशेषताएं
फ्लैग्स और रिमोट कॉन्फिग
सुविधाओं को चालू या बंद करें, उपयोगकर्ता सेगमेंट के अनुसार लक्षित करें, मल्टीवैरिएट विविधताएं प्रदान करें, और एक ही प्लेटफ़ॉर्म से रिमोट कॉन्फ़िगरेशन मान प्रदान करें।
बहु-पर्यावरण प्रचार
डेवलपमेंट से स्टेजिंग और फिर प्रोडक्शन तक फ़्लैग मानों को एक-क्लिक कॉपी और सुरक्षित रोलआउट के लिए प्रति-पर्यावरण ओवरराइड के साथ पदोन्नत करें।
प्रतिशत रोलआउट
सुविधाओं को धीरे-धीरे रोल आउट करें, ट्रैफ़िक के प्रतिशत के अनुसार प्रति उपयोगकर्ता स्टिकी बकेटिंग के साथ, ताकि एक ही उपयोगकर्ता को सभी सेशन में सुसंगत व्यवहार मिले।
ऑडिट और अनुमोदन
प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में संवेदनशील फ़्लैग्स के लिए वैकल्पिक परिवर्तन-अनुरोध अनुमोदन वर्कफ़्लो के साथ हर फ़्लैग परिवर्तन का पूर्ण ऑडिट लॉग।
रियल-टाइम SDKs
JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, और Flutter के लिए आधिकारिक SDKs, स्थानीय मूल्यांकन कैशिंग के साथ।
एकीकरण और वेबहुक्स
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket, और वेबहुक इंटीग्रेशन आपकी टीम और CI पाइपलाइन को सूचित करते हैं जब प्रोडक्शन में फ्लैग बदलते हैं।
आपको Flagsmith को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।