Flagsmith एक ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और रिमोट कॉन्फिग प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को टॉगल के पीछे कोड शिप करने, यूज़र सेगमेंट को फीचर्स टारगेट करने और बिना रीडिप्लॉय किए A/B टेस्ट चलाने की सुविधा देता है। LaunchDarkly और Split के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया, यह प्रति-एनवायरनमेंट फ्लैग वैल्यूज़, परसेंटेज रोलआउट्स, मल्टीवैरिएट वेरिएशन्स, ऑडिट लॉग्स और हर प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मोबाइल फ्रेमवर्क के लिए SDKs प्रदान करता है।

अपने VPS पर Flagsmith को सेल्फ-होस्ट करने से हर फीचर फ्लैग, यूज़र सेगमेंट और रोलआउट निर्णय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, बजाय इसके कि वह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से होकर गुजरे जो देख सके कि आपका प्रोडक्ट कैसे रोल आउट किया गया है। बंडल्ड टास्क प्रोसेसर वेबहुक डिलीवरी, शेड्यूल्ड फ्लैग परिवर्तनों और ऑडिट लॉग आर्काइवल को एसिंक्रोनस रूप से हैंडल करता है, बिना फ्लैग इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक किए।