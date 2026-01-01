1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DOMjudge डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स स्वचालित प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता जज जिसका उपयोग ICPC-शैली की प्रतियोगिताओं के लिए सबमिशन, स्कोरबोर्ड और टीम प्रबंधन के साथ किया जाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DOMjudge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DOMjudge एक परिपक्व ओपन-सोर्स ऑटोमेटेड जज सिस्टम है जो ICPC शैली में प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं को चलाने के लिए है। यह क्षेत्रीय और विश्व-फाइनल ICPC इवेंट्स, विश्वविद्यालय प्रोग्रामिंग कोर्स और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को शक्ति प्रदान करता है, प्रतियोगियों को समाधान सबमिट करने के लिए एक वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है और जजों तथा एडमिनिस्ट्रेटर को समस्याओं, भाषाओं, टीमों और लाइव स्कोरबोर्ड को मैनेज करने के लिए।
अपने स्वयं के VPS पर DOMjudge को सेल्फ-होस्ट करना हर सबमिशन, टेस्ट केस और जजिंग रिजल्ट को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें प्रति-प्रतियोगी कोई शुल्क नहीं होता और होस्टेड सर्विस द्वारा कोई अपलोड सीमा नहीं लगाई जाती। सर्वर प्रतियोगिताओं, समस्याओं और टीमों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने आप में पूरी तरह कार्यात्मक है, जबकि कंपाइल्ड-लैंग्वेज जजिंग अलग-अलग सैंडबॉक्स वाले जजहोस्ट वर्कर्स द्वारा की जाती है जिन्हें आप बाद में अटैच कर सकते हैं।
DOMjudge की मुख्य विशेषताएं
ICPC-शैली का न्यायनिर्णयन
ICPC इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों को लागू करता है, जिसमें पेनल्टी टाइम, स्कोरबोर्ड को फ्रीज करना, और 'रॉन्ग आंसर', 'टाइम लिमिट' और 'रन एरर' जैसी निर्णय श्रेणियां शामिल हैं।
लाइव स्कोरबोर्ड
सार्वजनिक और जूरी स्कोरबोर्ड रियल टाइम में अपडेट होते हैं जैसे ही प्रविष्टियाँ आती हैं, प्रतियोगिता के अंत के करीब नाटकीय समापन के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य रोक के साथ।
टीम और प्रतियोगिता प्रबंधन
कई समानांतर आयोजनों में प्रतियोगिताओं, टीमों, उपयोगकर्ताओं, संबद्धताओं, समस्याओं, भाषाओं और स्पष्टीकरणों के प्रबंधन के लिए एडमिन वेब यूआई।
सैंडबॉक्स्ड जजहोस्ट्स
अलग से डिप्लॉय किए जा सकने वाले जजहोस्ट वर्कर्स सख्त CPU, मेमोरी और डिस्क सीमाओं के साथ आइसोलेटेड cgroup-आधारित सैंडबॉक्स में सबमिशन को कंपाइल और रन करते हैं।
REST API और CLP
एक दस्तावेज़ीकृत REST API और कॉन्टेस्ट API स्पेसिफिकेशन के साथ एकीकरण आपको बाहरी स्कोरबोर्ड, रिज़ॉल्वर टूल्स और ICPC टूल्स इकोसिस्टम से कनेक्ट करने की सुविधा देता है।
बहु-भाषा सपोर्ट
यह C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, और कई अन्य भाषाओं के लिए जजिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिसमें पूर्ण प्रति-भाषा कंपाइल और रन कॉन्फ़िगरेशन शामिल है।
आपको DOMjudge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।