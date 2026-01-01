DOMjudge एक परिपक्व ओपन-सोर्स ऑटोमेटेड जज सिस्टम है जो ICPC शैली में प्रोग्रामिंग प्रतियोगिताओं को चलाने के लिए है। यह क्षेत्रीय और विश्व-फाइनल ICPC इवेंट्स, विश्वविद्यालय प्रोग्रामिंग कोर्स और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को शक्ति प्रदान करता है, प्रतियोगियों को समाधान सबमिट करने के लिए एक वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है और जजों तथा एडमिनिस्ट्रेटर को समस्याओं, भाषाओं, टीमों और लाइव स्कोरबोर्ड को मैनेज करने के लिए।

अपने स्वयं के VPS पर DOMjudge को सेल्फ-होस्ट करना हर सबमिशन, टेस्ट केस और जजिंग रिजल्ट को आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें प्रति-प्रतियोगी कोई शुल्क नहीं होता और होस्टेड सर्विस द्वारा कोई अपलोड सीमा नहीं लगाई जाती। सर्वर प्रतियोगिताओं, समस्याओं और टीमों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने आप में पूरी तरह कार्यात्मक है, जबकि कंपाइल्ड-लैंग्वेज जजिंग अलग-अलग सैंडबॉक्स वाले जजहोस्ट वर्कर्स द्वारा की जाती है जिन्हें आप बाद में अटैच कर सकते हैं।