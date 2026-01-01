1-क्लिक में Umami Analytics डिप्लॉय करें।
Google Analytics का निजता-केंद्रित ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स विकल्प, जिसमें कोई कुकीज़ नहीं हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से GDPR के अनुरूप है।
Umami Analytics के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Umami Analytics के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Umami एक तेज़, ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या क्रॉस-साइट डेटा शेयरिंग के बिना वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से GDPR-अनुरूप है, जो इसे उन टीमों के लिए Google Analytics का सीधा विकल्प बनाता है जो विज़िटर की गोपनीयता और डेटा स्वामित्व को प्राथमिकता देती हैं।
VPS पर Umami को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सभी विज़िटर डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है और किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है। एक सिंगल PostgreSQL-समर्थित इंस्टॉलेशन एक स्वच्छ, रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से कई वेबसाइटों, कस्टम इवेंट्स और UTM कैंपेन को ट्रैक कर सकता है जो आपकी पूरी टीम के लिए सुलभ है।
Umami Analytics की मुख्य विशेषताएं
कुकी-मुक्त ट्रैकिंग
उमामी कुकीज़ या स्थायी पहचानकर्ताओं के बिना एनालिटिक्स एकत्र करता है, जो GDPR और CCPA अनुपालन को सीधे तौर पर सुनिश्चित करता है।
मल्टी-साइट समर्थन
एक ही Umami इंस्टॉलेशन से असीमित वेबसाइटों को ट्रैक करें, जिसमें प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड और अलग डेटा हो।
कस्टम इवेंट्स
बटन क्लिक्स, फ़ॉर्म सबमिशन, डाउनलोड्स, और स्टैंडर्ड पेज व्यूज़ से परे किसी भी कस्टम यूज़र इंटरैक्शन को ट्रैक करें।
रियल-टाइम डैशबोर्ड
लाइव विज़िटर संख्याएँ, टॉप पेज, रेफ़रर स्रोत और डिवाइस ब्रेकडाउन देखें जो पेज रीफ़्रेश किए बिना वास्तविक समय में अपडेट होते हैं।
UTM कैंपेन ट्रैकिंग
अपनी सभी ट्रैक की गई वेबसाइटों पर UTM पैरामीटर को ट्रैक करके मार्केटिंग अभियानों के प्रदर्शन को मापें।
आपको Umami Analytics को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।