Umami एक तेज़, ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या क्रॉस-साइट डेटा शेयरिंग के बिना वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से GDPR-अनुरूप है, जो इसे उन टीमों के लिए Google Analytics का सीधा विकल्प बनाता है जो विज़िटर की गोपनीयता और डेटा स्वामित्व को प्राथमिकता देती हैं।

VPS पर Umami को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सभी विज़िटर डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है और किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है। एक सिंगल PostgreSQL-समर्थित इंस्टॉलेशन एक स्वच्छ, रीयल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से कई वेबसाइटों, कस्टम इवेंट्स और UTM कैंपेन को ट्रैक कर सकता है जो आपकी पूरी टीम के लिए सुलभ है।