Jellyswarrm एक ओपन-सोर्स एग्रीगेशन प्रॉक्सी है जो कई Jellyfin सर्वर को एक एंडपॉइंट के पीछे जोड़ता है, लाइब्रेरी, उपयोगकर्ताओं और प्लेबैक को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वे एक ही सर्वर से आए हों। यह उन परिवारों और मित्र समूहों के लिए बनाया गया है जिनकी फिल्में, शो और संगीत अलग-अलग मशीनों या नेटवर्क पर रहते हैं, लेकिन जो सब कुछ ब्राउज़ करने और चलाने के लिए एक ही जगह चाहते हैं।

क्योंकि यह Jellyfin API को मूल रूप से समझता है, मौजूदा मोबाइल, टीवी और डेस्कटॉप क्लाइंट बिना रीकॉन्फ़िगरेशन के काम करते रहते हैं। एक VPS पर Jellyswarrm को सेल्फ-होस्टिंग करने से आपको एक स्थिर सार्वजनिक एंट्री पॉइंट मिलता है जो VPNs या SMB माउंट के बिना रिमोट Jellyfin इंस्टेंस को जोड़ता है, जबकि ट्रांसकोडिंग अभी भी उस अपस्ट्रीम सर्वर पर होती है जिसके पास मीडिया है।