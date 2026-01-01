1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Jellyswarrm डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रिवर्स प्रॉक्सी जो कई जेलीफ़िन सर्वर को एक सिंगल यूनिफाइड मीडिया लाइब्रेरी में मर्ज करता है।
Jellyswarrm के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jellyswarrm के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jellyswarrm एक ओपन-सोर्स एग्रीगेशन प्रॉक्सी है जो कई Jellyfin सर्वर को एक एंडपॉइंट के पीछे जोड़ता है, लाइब्रेरी, उपयोगकर्ताओं और प्लेबैक को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वे एक ही सर्वर से आए हों। यह उन परिवारों और मित्र समूहों के लिए बनाया गया है जिनकी फिल्में, शो और संगीत अलग-अलग मशीनों या नेटवर्क पर रहते हैं, लेकिन जो सब कुछ ब्राउज़ करने और चलाने के लिए एक ही जगह चाहते हैं।
क्योंकि यह Jellyfin API को मूल रूप से समझता है, मौजूदा मोबाइल, टीवी और डेस्कटॉप क्लाइंट बिना रीकॉन्फ़िगरेशन के काम करते रहते हैं। एक VPS पर Jellyswarrm को सेल्फ-होस्टिंग करने से आपको एक स्थिर सार्वजनिक एंट्री पॉइंट मिलता है जो VPNs या SMB माउंट के बिना रिमोट Jellyfin इंस्टेंस को जोड़ता है, जबकि ट्रांसकोडिंग अभी भी उस अपस्ट्रीम सर्वर पर होती है जिसके पास मीडिया है।
Jellyswarrm की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत लाइब्रेरी दृश्य
हर कनेक्टेड Jellyfin सर्वर से फिल्में, शो और संगीत एक सिंगल लाइब्रेरी ग्रिड के अंदर ब्राउज़ करें, जिसमें नेक्स्ट अप और हाल ही में जोड़े गए पंक्तियाँ मर्ज की गई हों।
प्रत्यक्ष अपस्ट्रीम प्लेबैक
स्ट्रीम्स सीधे स्रोत जेलीफिन सर्वर से परोसे जाते हैं, इसलिए ट्रांसकोडिंग और बैंडविड्थ उस मशीन पर बने रहते हैं जो मीडिया की मालिक है।
Jellyfin API संगत
क्लाइंट्स को एक सामान्य Jellyfin सर्वर के रूप में दिखाई देता है, इसलिए Android, iOS, Roku, Fire TV और Apple TV पर मौजूदा ऐप्स बिना किसी बदलाव के काम करते रहते हैं।
क्रॉस-सर्वर उपयोगकर्ता मैपिंग
कई अपस्ट्रीम सर्वर पर खातों को लिंक करें ताकि प्रत्येक दर्शक एक बार साइन इन करे और उन सभी लाइब्रेरीज़ को देख सके जिन तक उनकी पहुँच है।
सर्वर फेडरेशन
कनेक्टेड जेलीफिन इंस्टेंस में स्वचालित उपयोगकर्ता सिंक्रनाइज़ेशन मैन्युअल अकाउंट प्रबंधन के बिना क्रेडेंशियल और एक्सेस को संरेखित रखता है।
निजी उपयोगकर्ता डैशबोर्ड
अंतर्निहित उपयोगकर्ता पृष्ठ दर्शकों को एक ही वेब इंटरफ़ेस से अपने अपस्ट्रीम क्रेडेंशियल और कनेक्टेड लाइब्रेरीज़ को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
आपको Jellyswarrm को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।