1-क्लिक में LanguageTool डिप्लॉय करें।
25 से अधिक भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स व्याकरण, शैली और वर्तनी जाँचकर्ता, जिसे एक निजी सेल्फ-होस्टेड REST API के रूप में प्रदान किया जाता है।
LanguageTool के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LanguageTool के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LanguageTool एक व्यापक ओपन-सोर्स प्रूफरीडिंग सर्वर है जो एक साधारण RESTful HTTP API के माध्यम से 25 से अधिक भाषाओं में व्याकरण, शैली, विराम चिह्न और वर्तनी की त्रुटियों को पकड़ता है। यह जटिल व्याकरण संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए बुनियादी स्पेल-चेकिंग से कहीं आगे जाता है, जिससे यह Grammarly जैसी क्लाउड व्याकरण सेवाओं का एक गोपनीयता-अनुकूल विकल्प बन जाता है।
यह एक API-ओनली सेवा है जिसमें कोई पारंपरिक वेब UI नहीं है। क्लाइंट्स — ब्राउज़र एक्सटेंशन, लिब्रेऑफिस प्लगइन्स, कोड एडिटर और कस्टम एप्लिकेशन — आपके डिप्लॉयमेंट URL की ओर इशारा करते हैं और सीधे /v2/check एंडपॉइंट को कॉल करते हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि लिखित सामग्री कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती है, जो कानूनी, चिकित्सा या संवेदनशील व्यावसायिक दस्तावेज़ों के लिए आवश्यक है।
LanguageTool की मुख्य विशेषताएं
25+ भाषा समर्थन
एक ही सेवा से इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, डच, पोलिश और कई अन्य भाषाओं में व्याकरण और शैली की जाँच करें।
गहन व्याकरण जांच
उन जटिल व्याकरण संबंधी त्रुटियों, शैली संबंधी समस्याओं और भ्रमित करने वाले शब्दों का पता लगाएँ, जिन्हें साधारण स्पेल-चेकर नहीं पकड़ पाते।
REST API इंटीग्रेशन
एक सीधे /v2/check HTTP एंडपॉइंट का उपयोग करके किसी भी एप्लिकेशन, CMS, या एडिटर में व्याकरण जाँच को एकीकृत करें।
एन-ग्राम भाषा मॉडल
आमतौर पर भ्रमित होने वाले शब्दों और वाक्यांशों का पता लगाने में उल्लेखनीय सुधार के लिए वैकल्पिक n-gram मॉडल सक्षम करें।
विन्यास योग्य संसाधन
अपने अपेक्षित अनुरोध वॉल्यूम के लिए थ्रूपुट के मुकाबले मेमोरी उपयोग को संतुलित करने के लिए डिप्लॉयमेंट पर जावा हीप साइज़ को ट्यून करें।
आपको LanguageTool को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।