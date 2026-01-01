LanguageTool एक व्यापक ओपन-सोर्स प्रूफरीडिंग सर्वर है जो एक साधारण RESTful HTTP API के माध्यम से 25 से अधिक भाषाओं में व्याकरण, शैली, विराम चिह्न और वर्तनी की त्रुटियों को पकड़ता है। यह जटिल व्याकरण संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए बुनियादी स्पेल-चेकिंग से कहीं आगे जाता है, जिससे यह Grammarly जैसी क्लाउड व्याकरण सेवाओं का एक गोपनीयता-अनुकूल विकल्प बन जाता है।

यह एक API-ओनली सेवा है जिसमें कोई पारंपरिक वेब UI नहीं है। क्लाइंट्स — ब्राउज़र एक्सटेंशन, लिब्रेऑफिस प्लगइन्स, कोड एडिटर और कस्टम एप्लिकेशन — आपके डिप्लॉयमेंट URL की ओर इशारा करते हैं और सीधे /v2/check एंडपॉइंट को कॉल करते हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि लिखित सामग्री कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती है, जो कानूनी, चिकित्सा या संवेदनशील व्यावसायिक दस्तावेज़ों के लिए आवश्यक है।